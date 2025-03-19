CHP'li Başkana 'İzinsiz Gösteri' Soruşturması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Muğla Adliyesi önünde gergin anlar yaşandı. Adliye önünde polis barikatıyla karşılanan grup protestolarına devam etti. Protestolar sonucu 5 kişi gözaltına alındı.

BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA SORUŞTURMA

Bu sırada meydana gelen arbedede polisler ile tartışan Marmaris Belediye Başkanı Ünlü hakkında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA