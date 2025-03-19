CHP'li Başkana 'İzinsiz Gösteri' Soruşturması
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından protesto düzenleyen gruba polis müdahale etti, 5 kişi gözaltına alındı. Bu sırada meydana gelen arbedede polis ile tartışan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında soruşturma başlatıldı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Muğla Adliyesi önünde gergin anlar yaşandı. Adliye önünde polis barikatıyla karşılanan grup protestolarına devam etti. Protestolar sonucu 5 kişi gözaltına alındı.
BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA SORUŞTURMA
Bu sırada meydana gelen arbedede polisler ile tartışan Marmaris Belediye Başkanı Ünlü hakkında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: ANKA
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