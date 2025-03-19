İstanbul Üniversitesi'nde İmamoğlu Eylemine Sert Müdahale

(Fotoğraf: Birgün)

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu dün diplomasının İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilmesinin ardından bugün de farklı bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına kamuoyundan büyük tepki gelirken, İstanbul Üniversitesi öğrencileri de söz konusu gözaltıyı protesto ederken, polisin müdahalesiyle karşılaştı. Öğrenciler daha

Daha sonra öğrenciler polis barikatını aşarak, üniversitenin tarihi kapısı önüne geldi. Öğrenciler, sloganlarla tepkilerini dile getirdi. Burada bir basın açıklaması yapan öğrenciler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bulunduğu Saraçhane'ye doğru yola çıktı.

Öğrenciler Ana Kapı’ya ulaşmasının ardından bir basın açıklaması yaparken, açıklamada, "Halkın seçtiği siyasetçilere dönük sürdürülen bu süreç demokrasinin ve hukukun ayaklar altına alındığını, halkın iradesinin yok sayıldığını tekrar gösterdi" ifadelerine yer verildi.

Seçme ve seçilme hakkının demokratik toplumun vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirten öğrenciler, “Ancak, alınan bu karar ile birlikte, hukuki belirsizlikler yaratılarak seçim sürecine gölge düşürülmektedir. Bu karar yalnızca Ekrem İmamoğlu’nu değil, aynı dönemde benzer prosedürlerle diploma almış birçok mezunu da hukuki bir çıkmaza sürüklemektedir. On yıllar sonra keyfi bir biçimde alınan bu karar, akademik güveni sarsmakla kalmamakta, aynı zamanda eğitim kurumlarının güvenilirliğini de tartışmaya açmaktadır” dedi.

İktidarın güç kaybettiğine işaret eden öğrenciler, “Halkın oyuyla seçilen siyasetçilere, muhalif gazetecilere ve kendi gibi düşünmeyen herkese bir gecede soruşturmalar açıyor, tutuklatıyor. Bizlere hukuk fakültesinde öğretilen dersler verilen kararlarla örtüşmüyor, anlamsızlaşıyor. Hukuk iktidar elinde bir sopa gibi sallanıyor, her türden farklı ses baskı altına alınıyor.

Üniversite öğrencilerine reva görülen ise geleceğimizin olmadığı, yasaklarla dolu bir Türkiye! Bunu kabul etmiyoruz, geleceğimize, demokrasiye, haklarımıza sahip çıkıyoruz” dedi.

'İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BU KARARDAN DERHAL VAZGEÇMELİ'

Açıklama şöyle noktalandı:

“Bu nedenle, İstanbul Üniversitesi yönetimi aldığı bu karardan derhal vazgeçmelidir. İktidarın politikaları etrafında dizayn edilen üniversiteler ve eğitim sisteminin karşısında demokratik ve özerk üniversiteler için bütün sıra arkadaşlarımızı bir kez daha mücadele etmeye, seçme ve seçilme hakkının gaspına karşı ses çıkarmaya, demokratik hak ve özgürlüklerimize sahip çıkmaya çağırıyoruz!"

ÖĞRENCİLER SARAÇHANE'YE GİDİYOR

İstanbul Üniversitesi önünde bir basın açıklaması yapan öğrenciler, Saraçhane'ye doğru harekete geçti.

Kaynak: Haber Merkezi