Deniz Baykal’ın Kızı Aslı Baykal’dan Tepki Çeken ‘İBB’ Açıklaması! Babasının Kemiklerini Sızlattı

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, İBB'ye yönelik soruşturmalarına ilişkin tepki çeken bir paylaşım yaptı. Operasyona destek veren Baykal, “Ülkenin zararına değil çok yararına ve temiz siyaset için büyük adımlar” dedi.

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Deniz Baykal’ın Kızı Aslı Baykal’dan Tepki Çeken ‘İBB’ Açıklaması! Babasının Kemiklerini Sızlattı

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından, tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

İmamoğlu ve ekibini hedef gösteren ve operasyona açık açık destek veren Aslı Baykal, "Çok gereksiz, tek kişilik, apar topar bir önseçim yapılma sebebi bu gözaltıların olacağını bilmek ve vatandaşı adalet ile karşı karşıya getirmek idi" dedi ardından da "Bu soruşturmalar ülkenin zararına değil çok yararına ve temiz siyaset için büyük adımlar" ifadesini kullandı.

'CHP'YE DÜŞÜNEN TERTEMİZ KURULTAY'

Aslı Baykal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Bugünkü gözaltılar üst üste darbeler gibi görünüyor ama muhtemelen bekletildi bile diploma soruşturmasını etkilememek için. İmamoğlu'nun CHP üzerindeki etkinliği düşünülünce bu etki nereden kaynaklanıyor ne ile besleniyor diye düşünmemek mümkün değil. Çok gereksiz, tek kişilik, apar topar bir önseçim yapılma sebebi bu gözaltıların olacağını bilmek ve vatandaşı adalet ile karşı karşıya getirmek idi. Bu soruşturmalar ülkenin zararına değil çok yararına ve temiz siyaset için büyük adımlar. Bize düşen Türk adalerine güvenmek ve soruşturmaların sonucunu beklemek. CHP'ye düşen güzel bir takvim belirleyip tertemiz bir kurultay yapmak, Atatürk'e gerçekten bağlı bir kadro ile yoluna devam etmek."

Ekrem İmamoğlu Gözaltına AlındıEkrem İmamoğlu Gözaltına AlındıGündem

Kaynak: Haber Merkezi

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