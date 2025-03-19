Müşterilerini Vinçte Tıraş Etti

Bursa’da bir berber, müşterilerine sıra dışı bir deneyim sunmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Tuttuğu vinci kuaför salonuna çeviren berber, müşterilerini metrelerce yüksekte tıraş etti. O anlar dron ile kaydedilirken, görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Son Güncelleme:

Bursa'da erkek kuaförü Ziya Acar, baharın gelmesiyle birlikte çalışma tarzında değişikliğe gitti. Müşterilerine farklı bir deneyim yaşatmak isteyen Acar, vinç kiralayarak platformunu kuaför salonuna dönüştürdü. Yerden metrelerce yüksekte saç kesimi yapan Acar, görenleri şaşkına çevirdi. Bazı müşteriler, manzara eşliğinde tıraş olmak için şehir dışından bile geldi.

Bu ilginç konsept, dron çekimi yapan Abdulkadir Yağan’ın kamerasına yansırken, sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.

Konuyla ilgili konuşan Ziya Acar, "Baharın gelişiyle fark yaratmak istedik ve konsepti değiştirdik. Eğlenceli bir etkinlik oldu, video da viral olunca hızla yayıldı" dedi. Vinçte tıraş olmayı deneyimlemek isteyen bir müşteri ise, "Videoları izledikten sonra ben de bu deneyimi yaşamak istedim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Bursa
Son Güncelleme:
Deniz Baykal’ın Kızı Aslı Baykal’dan Tepki Çeken ‘İBB’ Açıklaması! Babasının Kemiklerini Sızlattı Deniz Baykal’ın Kızı Aslı Baykal’dan Tepki Çeken ‘İBB’ Açıklaması! Babasının Kemiklerini Sızlattı
Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'ndan El Yazılı Mesaj Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'ndan El Yazılı Mesaj
Kayalıkta Kendiliğinden Yetişiyor! Kalbi Koruyor ve Bağışıklığı Güçlendiriyor Kayalıkta Kendiliğinden Yetişiyor! Kalbi Koruyor ve Bağışıklığı Güçlendiriyor
Hürriyet'te Veda Etmişti! Osman Müftüoğlu'nun Yeni Adresi Belli Oldu Hürriyet'te Veda Etmişti! Osman Müftüoğlu'nun Yeni Adresi Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Yeni Elektrik Düzenlemesi Sonrası Tüyosu Ortaya Çıktı: Elektrik Faturalarını Yarı Yarıya Düşürüyor! Yeni Elektrik Düzenlemesi Sonrası Tüyosu Ortaya Çıktı: Elektrik Faturalarını Yarı Yarıya Düşürüyor!
Tapu Sahipleri İçin Son Viraja Girildi, 15 Gün Kaldı: Yapmayana Büyük Ceza Yolda! Tapu Sahipleri İçin Son Viraja Girildi, 15 Gün Kaldı: Yapmayana Büyük Ceza Yolda!
Ekrem İmamoğlu Gözaltına Alındı Ekrem İmamoğlu Gözaltına Alındı
Altın Sattıran Yatırım Aracı Belli Oldu! Kuyumcudan Çıkan Oraya Koşuyor Altın Sattıran Yatırım Aracı Belli Oldu! Kuyumcudan Çıkan Oraya Koşuyor
Ekrem İmamoğlu'nun Eşi ve Oğlundan İlk Sözler: Bir Teröristi Gözaltına Alır Gibi Aldılar İmamoğlu'nun Eşi ve Oğlundan İlk Sözler