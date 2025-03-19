Müşterilerini Vinçte Tıraş Etti

Bursa'da erkek kuaförü Ziya Acar, baharın gelmesiyle birlikte çalışma tarzında değişikliğe gitti. Müşterilerine farklı bir deneyim yaşatmak isteyen Acar, vinç kiralayarak platformunu kuaför salonuna dönüştürdü. Yerden metrelerce yüksekte saç kesimi yapan Acar, görenleri şaşkına çevirdi. Bazı müşteriler, manzara eşliğinde tıraş olmak için şehir dışından bile geldi.

Bu ilginç konsept, dron çekimi yapan Abdulkadir Yağan’ın kamerasına yansırken, sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.

Konuyla ilgili konuşan Ziya Acar, "Baharın gelişiyle fark yaratmak istedik ve konsepti değiştirdik. Eğlenceli bir etkinlik oldu, video da viral olunca hızla yayıldı" dedi. Vinçte tıraş olmayı deneyimlemek isteyen bir müşteri ise, "Videoları izledikten sonra ben de bu deneyimi yaşamak istedim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA