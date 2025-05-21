Dev Markadan Beklenmedik Hamle! Mağazalarındaki Soyunma Kabinlerini Kaldırdı, Kıyafet Alan Artık Evde Deneyecek
İngiltere’de ekonomik kriz ve artan hayat pahalılığı, perakende sektöründe güvenlik önlemlerinin sıkılaştırılmasına neden oldu. Ülkenin en büyük ikinci süpermarket zinciri olan Sainsbury’s, mağazalarındaki tüm soyunma kabinlerini kaldırarak dikkat çeken bir uygulamaya geçti. Şirket, müşterilerin satın aldıkları kıyafetleri evde denemelerini zorunlu hale getirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Sainsbury’s’in bu kararı özellikle sosyal medyada tepki topladı. Müşteriler, kıyafet deneme imkânı olmadan alışveriş yapmanın zorlayıcı olduğunu belirtirken, iade süreçlerinin uzun ve zahmetli olması nedeniyle satışların düşeceğini savundu. Bazı müşteriler, bu uygulama nedeniyle artık Sainsbury’s’den kıyafet almayacaklarını dile getirdi. Bir müşteri, “Karım denemediği hiçbir ürünü almıyor çünkü iade süreci çok yorucu” derken, bir diğeri ise “Sanırım ya tuvaleti kullanacağız ya da mağazada soyunacağız” sözleriyle uygulamaya tepkisini gösterdi.
ŞİRKETTEN AÇIKLAMA: EVE DENEME TERCİH EDİLİYOR
Sainsbury’s cephesinden gelen açıklamada ise, müşterilerin giderek daha fazla ürünü evde denemeyi tercih ettiğine dikkat çekildi. Şirket sözcüsü, mağazalardan alınan ürünlerin uygun olmaması durumunda iade edilebileceğini belirtti.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ SEKTÖR GENELİNE YAYILIYOR
Sainsbury’s bu yönde adım atan tek market değil. Tesco, birkaç yıl önce benzer şekilde mağazalarındaki soyunma kabinlerini kaldırmıştı. F&F giyim markasını büyük şubelerinde sunan Tesco da artan hırsızlık olaylarına karşı yeni güvenlik sistemleri geliştiriyor. Diğer yandan Asda mağazalarında da soyunma kabini bulunmaması nedeniyle tüketicilerden şikayetler geliyor.
Greggs, bazı şubelerinde self-servis buzdolaplarını kaldırarak ürünleri tezgâh arkasına alırken, Home Bargains mağazalarına yapay zekâ destekli kamera sistemleri yerleştirdi. Bu sistemler, taranmayan ürünleri tespit ederek hırsızlık girişimlerini engellemeyi hedefliyor.
KAMERA KAYITLARIYLA TAKİP EDİLİYOR
Sainsbury’s, self-checkout kasalarında ürün taramadan geçen alışverişçilere karşı da yeni bir önlem devreye soktu. Bu sistemde, müşterilerin alışveriş süreci kamera kayıtlarıyla tekrar tekrar inceleniyor. Böylece ürünlerin ödeme yapılmadan geçirilmesi durumunda tespit kolaylaşıyor.
Süpermarket zincirleri, artan güvenlik açıkları ve ekonomik baskılar karşısında farklı önlemlerle ayakta kalmaya çalışırken, bu tür uygulamaların müşteri memnuniyeti üzerindeki etkisi ise tartışılmaya devam ediyor.