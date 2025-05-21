Dev Markadan Beklenmedik Hamle! Mağazalarındaki Soyunma Kabinlerini Kaldırdı, Kıyafet Alan Artık Evde Deneyecek

Sainsbury’s’in bu kararı özellikle sosyal medyada tepki topladı. Müşteriler, kıyafet deneme imkânı olmadan alışveriş yapmanın zorlayıcı olduğunu belirtirken, iade süreçlerinin uzun ve zahmetli olması nedeniyle satışların düşeceğini savundu. Bazı müşteriler, bu uygulama nedeniyle artık Sainsbury’s’den kıyafet almayacaklarını dile getirdi. Bir müşteri, “Karım denemediği hiçbir ürünü almıyor çünkü iade süreci çok yorucu” derken, bir diğeri ise “Sanırım ya tuvaleti kullanacağız ya da mağazada soyunacağız” sözleriyle uygulamaya tepkisini gösterdi.