Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'ndan İlk Mesaj
Sabah saatlerinde gözaltına alınan İBB Başkanı İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yeni bir mesaj paylaşıldı.
Sabah saatlerinde evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından el yazısıyla kaleme aldığı bir notu paylaştı.
El yazısı notta "Yapılan kumpaslara, tuzaklara, yalanlara, kul hakkı yiyenlere, halkın iradesini çalanlara gerekli cevabı milletimiz verecektir. Önce Allah'a, sonra milletimize emanetim. Saygılarımla..." ifadeleri yer aldı.
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