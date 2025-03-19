Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'ndan İlk Mesaj

Sabah saatlerinde gözaltına alınan İBB Başkanı İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yeni bir mesaj paylaşıldı.

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Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'ndan İlk Mesaj

Sabah saatlerinde evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından el yazısıyla kaleme aldığı bir notu paylaştı.

El yazısı notta "Yapılan kumpaslara, tuzaklara, yalanlara, kul hakkı yiyenlere, halkın iradesini çalanlara gerekli cevabı milletimiz verecektir. Önce Allah'a, sonra milletimize emanetim. Saygılarımla..." ifadeleri yer aldı.

AYRINTILAR GELİYOR...

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