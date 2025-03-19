Başsavcılıktan Ekrem İmamoğlu Açıklaması

Sabah saatlerinde evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni bir açıklama yapıldı.

BAŞSAVCILIK İDDİALARI YALANLADI

Bazı medya organlarında yer alan İmamoğlu'nun ilaçlarını alamadığı ve sağlık kontrolü işlemlerine dair çıkan haberler üzerine yapılan açıklamada mevcut iddialar yalanlandı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı ve yanıltıcı bilgi kapsamında olduğu ifade edilirken, bütün şüphelilerin kullandığı ilaçları gözaltındayken de kullandığı ve bu durumun kolluk birimleri tarafından tutanak altına alındığı belirtildi.

Açıklamanın devamında sağlık kontrolü işleminin de kolluk görevlisinin olmadığı bir odada ve emniyet binası haricinde yapıldığı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, sabah saatlerinde gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sağlık kontrolünün hukuka aykırı bir şekilde Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde yapılmaya çalışıldığını iddia etmişti. Günaydın, yine aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun ilaçlarının gözaltındayken verilmediğini de öne sürmüştü.

Kaynak: ANKA