Kar Yağışı Kazaya Yol Açtı

Kütahya'nın Domaniç ilçesi Kocayayla Orman Deposu mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan araç kurtarıcı yardımıyla devrildiği noktadan kaldırıldı.

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Kar Yağışı Kazaya Yol Açtı

Kar yağışının etkili olduğu Domaniç-İnegöl yolu Kocayayla Orman Deposu yakınlarında bir ticari araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilerek yan yattı. Kazanın ardından olay yerine yönlendirilen ekipler, bölgedeki güvenlik önlemi alarak trafiğin kontrollü şekilde ilerlemesini sağladı.

Yaşanan kazanın ardından devrilen aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Trafik kazası Kütahya
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