Balıkesir'den Sürüklenen Tekne Başka İlde Bulundu

Balıkesir'de geçen hafta Erdek Limanı'nda bağlı olan tekne, kuvvetli fırtınanın etkisiyle halatlarının kopmasının ardından kayboldu.

Sahibi tarafından kayıp ihbarı yapılan tekne, Biga ilçesindeki Değirmencik Limanı'na kadar sürüklendi ve burada yaşayan vatandaşlar tarafından fark edilerek Sahil Güvenlik ekiplerine bildirildi. Teknenin, ekipler tarafından sahibine teslim edileceği belirtildi.

Kaynak: AA