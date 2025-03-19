Balıkesir'den Sürüklenen Tekne Başka İlde Bulundu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle halatları koparak sürüklenen "Nurun Öyküsü" adlı tekne, Çanakkale'nin Biga ilçesinde bulundu.

Balıkesir'den Sürüklenen Tekne Başka İlde Bulundu

Balıkesir'de geçen hafta Erdek Limanı'nda bağlı olan tekne, kuvvetli fırtınanın etkisiyle halatlarının kopmasının ardından kayboldu.

Sahibi tarafından kayıp ihbarı yapılan tekne, Biga ilçesindeki Değirmencik Limanı'na kadar sürüklendi ve burada yaşayan vatandaşlar tarafından fark edilerek Sahil Güvenlik ekiplerine bildirildi. Teknenin, ekipler tarafından sahibine teslim edileceği belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Balıkesir Çanakkale fırtına
Gözden Kalbe Bütün Organlara Reset Çekiyor! Faydaları Saymakla Bitmiyor, Kilosu 90 Liradan Satılıyor Gözden Kalbe Bütün Organlara Reset Çekiyor! Faydaları Saymakla Bitmiyor
Bir Günde İki Depo Birden Yandı Bir Günde İki Depo Birden Yandı
Kaçak Balık Avlayanlara Dev Ceza Kaçak Balık Avlayanlara Dev Ceza
Sadece Erzincan Ovası'nda Yetişiyor! 70 Gün Sonra Hasat Başlayacak, Büyük Talep görüyor Sadece Erzincan Ovası'nda Yetişiyor! 70 Gün Sonra Hasat Başlayacak, Büyük Talep görüyor
ÇOK OKUNANLAR
Yeni Elektrik Düzenlemesi Sonrası Tüyosu Ortaya Çıktı: Elektrik Faturalarını Yarı Yarıya Düşürüyor! Yeni Elektrik Düzenlemesi Sonrası Tüyosu Ortaya Çıktı: Elektrik Faturalarını Yarı Yarıya Düşürüyor!
Tapu Sahipleri İçin Son Viraja Girildi, 15 Gün Kaldı: Yapmayana Büyük Ceza Yolda! Tapu Sahipleri İçin Son Viraja Girildi, 15 Gün Kaldı: Yapmayana Büyük Ceza Yolda!
Ekrem İmamoğlu Gözaltına Alındı Ekrem İmamoğlu Gözaltına Alındı
Altın Sattıran Yatırım Aracı Belli Oldu! Kuyumcudan Çıkan Oraya Koşuyor Altın Sattıran Yatırım Aracı Belli Oldu! Kuyumcudan Çıkan Oraya Koşuyor
Ekrem İmamoğlu'nun Eşi ve Oğlundan İlk Sözler: Bir Teröristi Gözaltına Alır Gibi Aldılar İmamoğlu'nun Eşi ve Oğlundan İlk Sözler