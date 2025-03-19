Kaçak Balık Avlayanlara Dev Ceza

Samsun'da kaçak balık avcılığı yapan şahıslara dev ceza kesildi. İki kişiye 75 bin TL'yi aşkın idari para cezası uygulandı.

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Kaçak Balık Avlayanlara Dev Ceza

Samsun’un Çarşamba ilçesinde kaçak balık avcılarına geçit verilmedi. Kaçak avcılık yaptığı tespit edilen iki kişiye 75 bin 540 TL idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak balık avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi. Beylerce mevkisinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 1,5 ton sazan, tatlı su levreği, sudak ve turna ele geçirildi.

Araçtaki 2 kişiye '1380 sayılı su ürünleri kanunu' kapsamında toplam 75 bin 540 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca araç sürücüsüne SRC belgesi olmaması nedeniyle 28 bin 824 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: DHA

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Samsun Kaçak avcılık
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