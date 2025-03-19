88 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Adıyaman'da 88 yaşındaki Ali Can, evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

88 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Adıyaman’ın merkez Kayalık Mahallesi’nde yaşayan 88 yaşındaki Ali Can, yakınları tarafından evinde hareketsiz halde bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali Can’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak inceleme başlatırken, yaşlı adamın kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda netleşeceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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