Antalya'da Duyulmamış Hasat! 'Olmaz' Denileni Yaptı, 200 TL'den Satıyor

Antalya'da 'olmaz' denileni başaran vatandaş, mart ayının ortasında tam 2 ton hasat yaptı. Vatandaş, "Ben yapacağım dedim ve yaptım. İlk hasadımı bir hafta önce yaptım, bugün ikinci hasadımı yapıyorum. Şu anda piyasa iyi. Ben kilosuna 400 TL istedim ama 200 TL'den satıyorum" dedi.

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Antalya'da Duyulmamış Hasat! 'Olmaz' Denileni Yaptı, 200 TL'den Satıyor

Antalya’nın Kumluca ilçesinde bir vatandaş ‘olmaz’ denileni başararak mart ayının ortasında kavun yetiştirdi. Tam 2 ton kavunu hasat eden vatandaş, kilosunu 200 TL’den satarak paraya para demedi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan üretici vatandaş, "Bu mevsimde kavun olmaz, soğukta yetiştiremezsin dediler. Ben yapacağım dedim ve yaptım" dedi.

25 Kasım’da ekimini yaptığı kavunların ilk hasadını 15 Mart’ta yapan vatandaş, ikinci hasadını da yaptı. İlk hasatta 2 ton kavun satan üretici fiyatlardan ve verimden mutlu olduğunu belirtti.

Ahmet Ünal isimli vatandaşın başarısı bölgedeki tüccarları ve toptancı halindeki komisyoncuları bile hayrete düşürürken, kavunların kalitesinin mevsim şartlarına rağmen çok yüksek olduğu kaydedildi. Ünal, "Ben yapacağım dedim ve yaptım. İlk hasadımı bir hafta önce yaptım, bugün ikinci hasadımı yapıyorum. Şu anda piyasa iyi. Ben kilosuna 400 TL istedim ama 200 TL'den satıyorum" dedi.

BAŞARISININ SIRRINI ANLATTI

Ünal başarısının sırrını ise şöyle anlattı:

"Seram güneye bakan bir yamaçta, güneşi çok iyi alıyor. Plastik seranın içine bir kat daha ince plastik örtü kaplayarak sıcaklığı muhafaza ettim. En soğuk günlerde bile soba yakarak sera içi sıcaklığını korudum. Bir hafta on gün boyunca şiddetli bir soğuk yaşandı ama serama çok iyi baktım, soğuğa kaptırmadım ve başardım"

Ürettiği kavunların kalitesinin yüksek olmasından dolayı bireysel satışlarının da iyi gittiğini belirten Ünal, "Bir kavunum 1.600 gram geliyor. Bir tanesini 300 TL'ye satıyorum. Olmaz diyorlar. Ama ben emek çekiyorum. Allah'ın izni ile olduruyorum" dedi.

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Kaynak: İHA

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