Muğla'da İlk Hasat 15 Gün Erken Başladı! Kilosu 450 Liradan Satılıyor
Muğla'nın Datça ilçesinde, coğrafi işaretli Nurlu badem başta olmak üzere farklı badem çeşitlerinin çağla hasadı başladı. Çağla, Sındı, Yaka, Yazı, Çeşme ve Hızırşah mahallelerinde toplanmaya başlandı.
Kaynak: DHA
Hasat edilen çağlanın tarladaki kilo fiyatı 175 TL olarak belirlenirken, satış fiyatı 450 TL’ye kadar yükseldi. Toplamda 13 bin 370 dekar alanda 372 bin 400 badem ağacından elde edilen mahsulde, fiyatların ilerleyen günlerde düşmesi bekleniyor.
SOĞUK HAVA ETKİSİYLE AZALMA
Badem üreticisi ve Sındı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Can Usul, Şubat ayında yaşanan don olayının, bu yılki çağla mahsulünde azalmaya neden olduğunu belirtti.
15 GÜN ERKEN BAŞLADI
Usul, "Yeni sezona 15 gün erken başladık. Ancak, şubat ayında meydana gelen soğuk hava nedeniyle don olayı yaşandı ve bu durum mahsulde azalmaya yol açtı. Şu anda toplama sürecinin ortasındayız. Tarladaki toptan alım fiyatımız 175 TL. Ancak ilerleyen günlerde ürün arttıkça fiyatların düşmesi bekleniyor. En fazla 40-50 TL’ye kadar gerileyebileceğini öngörüyoruz. Tüm üreticilerimize hayırlı bir sezon diliyorum" şeklinde açıklamada bulundu.