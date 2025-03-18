Muğla'da İlk Hasat 15 Gün Erken Başladı! Kilosu 450 Liradan Satılıyor

15 GÜN ERKEN BAŞLADI

Usul, "Yeni sezona 15 gün erken başladık. Ancak, şubat ayında meydana gelen soğuk hava nedeniyle don olayı yaşandı ve bu durum mahsulde azalmaya yol açtı. Şu anda toplama sürecinin ortasındayız. Tarladaki toptan alım fiyatımız 175 TL. Ancak ilerleyen günlerde ürün arttıkça fiyatların düşmesi bekleniyor. En fazla 40-50 TL’ye kadar gerileyebileceğini öngörüyoruz. Tüm üreticilerimize hayırlı bir sezon diliyorum" şeklinde açıklamada bulundu.