Pencerelerdeki Küf, Rutubet ve Mantarı Yok Ediyor! 3-4 Tanesi Yetiyor, Parfüm Gibi Kokuyor

Evlerde özellikle kapalı plastik pencereler, yetersiz hava sirkülasyonu nedeniyle küf ve mantar oluşumuna zemin hazırlayabiliyor. Peki özellikle kışın karşılaşılan pencerelerdeki küf ve rutubet sorunu doğal yoldan nasıl çözülür? İşte o yöntem...

Baybars Ergün Baybars Ergün
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Pencerelerdeki Küf, Rutubet ve Mantarı Yok Ediyor! 3-4 Tanesi Yetiyor, Parfüm Gibi Kokuyor

Çoğu zaman piyasadaki kimyasal temizleyiciler bile bu sorunu tamamen ortadan kaldırmada yetersiz kalabiliyor. Ancak doğal ve ekonomik bir yöntem olan defne yaprağı ve tuz karışımı, hem küf oluşumunu engellemede hem de evinize hoş bir koku yaymada oldukça etkili bir doğal yöntem olarak öne çıkıyor.

Pencerelerdeki Küf, Rutubet ve Mantarı Yok Ediyor! 3-4 Tanesi Yetiyor, Parfüm Gibi Kokuyor - Resim : 1

3-4 TANESİ KÜFÜ ÖNLÜYOR

Defne yaprağı, antibakteriyel ve mantar karşıtı özellikleri sayesinde küf oluşumunu engellemeye yardımcı olur. Aynı zamanda içeriğinde bulunan esansiyel yağlar, evde ferahlatıcı ve hafif ekşi bir koku kazandırır. Tuz ise nem çekme özelliğiyle küfün gelişmesini önleyerek pencerelerinizin uzun süre temiz ve sağlıklı kalmasına katkı sağlar.

Pencerelerdeki Küf, Rutubet ve Mantarı Yok Ediyor! 3-4 Tanesi Yetiyor, Parfüm Gibi Kokuyor - Resim : 2

PENCERELERDEKİ KÜF VE RUTUBET İÇİN EN DOĞAL TARİF

Bu basit yöntemle pencerelerdeki küf oluşumunu engelleyebilir ve nahoş kokulardan kurtulabilirsiniz. İşte adım adım uygulanışı:

Gerekli Malzemeler:
-3-4 adet kurutulmuş defne yaprağı
-1 su bardağı tuz
-Küçük bir kase veya kavanoz

Uygulama Şekli:
-Derin bir kase veya küçük bir kavanoz alın.
-Kabın yaklaşık dörtte üçünü tuz ile doldurun.
-İçine defne yapraklarını yerleştirin.
-Hazırladığınız karışımı pencere kenarına yerleştirin.

Tuz ortamdaki nemi çekerken, defne yaprağı küf oluşumunu engeller ve hoş bir koku yayar. Daha etkili bir sonuç almak için tuzu birkaç haftada bir yenilemeniz önerilir.

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