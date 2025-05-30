Koç Holding Resmen KAP'a Bildirdi

Koç Holding A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P) tarafından gerçekleştirilen yıllık değerlendirme sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Kaynak: Haber Merkezi

Koç Holding
Son Güncelleme:
Koç Holding Resmen KAP'a Bildirdi - Resim: 1

Yapılan açıklamada, S&P’nin Koç Holding’in uzun vadeli kredi notunu “BB+”, kısa vadeli kredi notunu ise “B” seviyesinde koruduğu ifade edildi. Kuruluş, şirketin kredi notu görünümünü de “durağan” olarak teyit etti.

1 4
Koç Holding Resmen KAP'a Bildirdi - Resim: 2

AYRINTILAR İNTERNET SİTESİNDE PAYLAŞILACAK

Koç Holding, kredi derecelendirme sonuçlarına ilişkin tüm detayların şirketin resmi internet sitesinde yayımlanacağını da duyurdu.

2 4
Koç Holding Resmen KAP'a Bildirdi - Resim: 3

KAP’a yapılan bildiride şu ifadelere yer verildi: “Uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s Financial Services (S&P) tarafından şirketimizle ilgili yıllık gözden geçirme çalışması tamamlanmıştır.

3 4
Koç Holding Resmen KAP'a Bildirdi - Resim: 4

Uzun vadeli kredi notumuz ‘BB+’, kısa vadeli kredi notumuz ‘B’ ve görünümümüz ‘durağan’ olarak teyit edilmiştir. Kredi derecelendirme bilgileri internet sitemizde açıklanacaktır.”

4 4