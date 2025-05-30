Koç Holding Resmen KAP'a Bildirdi
Koç Holding A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P) tarafından gerçekleştirilen yıllık değerlendirme sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yapılan açıklamada, S&P’nin Koç Holding’in uzun vadeli kredi notunu “BB+”, kısa vadeli kredi notunu ise “B” seviyesinde koruduğu ifade edildi. Kuruluş, şirketin kredi notu görünümünü de “durağan” olarak teyit etti.
AYRINTILAR İNTERNET SİTESİNDE PAYLAŞILACAK
Koç Holding, kredi derecelendirme sonuçlarına ilişkin tüm detayların şirketin resmi internet sitesinde yayımlanacağını da duyurdu.
KAP’a yapılan bildiride şu ifadelere yer verildi: “Uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s Financial Services (S&P) tarafından şirketimizle ilgili yıllık gözden geçirme çalışması tamamlanmıştır.
Uzun vadeli kredi notumuz ‘BB+’, kısa vadeli kredi notumuz ‘B’ ve görünümümüz ‘durağan’ olarak teyit edilmiştir. Kredi derecelendirme bilgileri internet sitemizde açıklanacaktır.”