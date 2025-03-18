Tekirdağ'da 10 Kaçak Göçmen Yakalandı

Tekirdağ’da polisler tarafından bir iş yerinde yapılan aramada 10 kaçak göçmen yakalandı.

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Tekirdağ'da 10 Kaçak Göçmen Yakalandı

Tekirdağ’da polis ekipleri gelen ihbar üzerine bir iş yerinde arama gerçekleştirdi. Aramada 10 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde gelen bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde işçi olarak çalıştırılan Pakistan uyruklu 10 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler ve iş yeri sahibi, ifadeleri alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.
Karakoldaki işlemleri tamamlanan göçmenler, Muratlı Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapılacak işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.
Öte yandan, düzensiz göçmenleri çalıştıran işyerine ise ağır cezai yaptırım olacak.
Diğer taraftan, güvenlik güçlerince vatandaşların huzur ve güven içinde yaşaması amacıyla çalışmaların gece gündüz demeden aralıksız olarak, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde devam edeceğine işaret edildi.

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Kaynak: İHA

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