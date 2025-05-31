Borsa İstanbul’da Parası Olan Yandı! 4 Temmuz’da Yeni Yasak Başlıyor! SPK Düğmeye Bastı
Piyasalarda yeni dönem için düğmeye basıldı. 1 Temmuz’dan itibaren Borsa İstanbul ve SPK’nın yeni düzenlemeleri yürürlüğe giriyor. Açığa satış yasağı ve pay geri alım kolaylığı 4 Temmuz’a kadar uzatılırken, VİOP’ta piyasa yapıcılık programında önemli değişiklikler devreye alınacak.
Kaynak: AA
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul, piyasalarda güven ortamını korumaya yönelik önemli adımlar attı. Yapılan son açıklamalara göre, bazı geçici düzenlemelerin süresi uzatılırken, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ise yapısal değişikliklere gidildi.
GEÇİCİ TEDBİRLER 4 TEMMUZ'A KADAR DEVAM EDECEK
SPK, daha önce uygulamaya koyduğu bazı önlemlerin süresini uzattığını duyurdu. Açıklamaya göre, 18 Nisan 2025 tarihinde alınan kurul kararları doğrultusunda:
Açığa satış yasağı devam edecek,
Pay geri alım işlemleri daha kolay şekilde sürdürülebilecek,
Kredili işlemlerde esnek özkaynak oranı uygulaması sürecek.
Bu uygulamaların, 4 Temmuz 2025 seans sonuna kadar geçerli olacağı bildirildi. Karar, piyasa istikrarını korumak ve yatırımcı güvenini desteklemek amacıyla alındı.
1 TEMMUZ’DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Borsa İstanbul ise Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) kapsamında piyasa yapıcılık programında bazı güncellemeler yaptığını duyurdu. Yeni düzenlemeyle birlikte:
Piyasa yapıcıların borsa payı indiriminden faydalanabilmesi için, günlük piyasada bulunma oranı A Grubu sözleşmelerde en az %35, B Grubu sözleşmelerde en az %10 olacak.
Piyasa yapıcılık yetkisi iptal edilse dahi, geçmişe dönük olarak borsa payı indirimi ve gelir paylaşım tutarlarının tahsil edilmeyeceği bildirildi.
Bu yeni kurallar, 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.