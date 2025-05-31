Borsa İstanbul’da Parası Olan Yandı! 4 Temmuz’da Yeni Yasak Başlıyor! SPK Düğmeye Bastı

1 TEMMUZ’DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Borsa İstanbul ise Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) kapsamında piyasa yapıcılık programında bazı güncellemeler yaptığını duyurdu. Yeni düzenlemeyle birlikte:

Piyasa yapıcıların borsa payı indiriminden faydalanabilmesi için, günlük piyasada bulunma oranı A Grubu sözleşmelerde en az %35, B Grubu sözleşmelerde en az %10 olacak.

Piyasa yapıcılık yetkisi iptal edilse dahi, geçmişe dönük olarak borsa payı indirimi ve gelir paylaşım tutarlarının tahsil edilmeyeceği bildirildi.

Bu yeni kurallar, 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.