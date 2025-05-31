Altında İbre Tersine Döndü! Borsada En Çok Kazandıran ve Kaybettiren Belli Oldu

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,33 oranında düşerek 4.140 liraya kadar geriledi. Cumhuriyet altını ise yüzde 1,30'luk düşüşle 27 bin 995 liradan alıcı buldu. Özellikle küçük yatırımcının gözdesi olan çeyrek altın da yüzde 1,32 değer kaybederek 6 bin 935 liraya düştü.