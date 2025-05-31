Altında İbre Tersine Döndü! Borsada En Çok Kazandıran ve Kaybettiren Belli Oldu
Borsa İstanbul’da bu hafta en çok kazandıran ve kaybettirenler belli oldu. .
Kaynak: AA
BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 3,60’lık bir düşüşle dikkat çekerken, gram altın ve fon piyasalarında da değer kayıpları görüldü. Buna karşın döviz kurları yükseliş eğilimini sürdürdü.
BIST 100'DE HAFTALIK KAYIP YÜZDE 3.60'I BULDU
Haftaya 9.427 puan seviyesine kadar yükselerek umut veren BIST 100 endeksi, hafta ortasında sert satışlarla karşılaştı. En düşük 8.985 puanı gören endeks, haftayı 9.019 puandan kapatarak önceki haftaya göre yüzde 3,60 oranında gerilemiş oldu.
ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,33 oranında düşerek 4.140 liraya kadar geriledi. Cumhuriyet altını ise yüzde 1,30'luk düşüşle 27 bin 995 liradan alıcı buldu. Özellikle küçük yatırımcının gözdesi olan çeyrek altın da yüzde 1,32 değer kaybederek 6 bin 935 liraya düştü.
DÖVİZ CEPHESİNDE HAREKETLİLİK BAŞLADI
Hafta boyunca döviz piyasasında yukarı yönlü bir hareket gözlendi. Amerikan doları, yüzde 0,55’lik artışla 39,24 TL seviyesine çıkarken, avro da yüzde 0,69 oranında yükselerek 44,47 TL’ye ulaştı.
FON PİYASASINDA HİSSE SENEDİ FONLARI ÖNE ÇIKTI
Yatırım fonları bu hafta genel olarak düşüş yaşadı. Yüzde 0,42’lik kayıpla haftayı kapatan yatırım fonlarını, yüzde 0,57 değer kaybı yaşayan emeklilik fonları izledi. Ancak fon kategorileri içinde "hisse senedi" fonları yatırımcısına yüzde 2,95 oranında kazanç sağlayarak pozitif ayrıştı.