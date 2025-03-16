Niğde Valiliği'nden Zirai Don Uyarısı

Niğde Valiliği tarafından şehirde zirai don olmasına karşın vatandaşlara uyarı yapıldı.

Niğde Valiliği'nden Zirai Don Uyarısı

Niğde Valiliği, 18 Mart Salı gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen ve oluşacak soğuk ve yağışlı hava dalgasıyla birlikte zirai don tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.


Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "Meteorolojiden alınan son verilere göre, 18 Mart 2025 Salı günü itibarıyla Niğde’nin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Çarşamba günü bölgemiz genelinde hissedilir derecede (10C ila 15C) azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin edilmektedir. Soğuk ve yağışlı havanın, bölgemiz genelinde 24 Mart 2025 Pazartesi gününe kadar etkili olması beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.
Çarşamba gününden itibaren yağışların yağmur, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin edilirken hâlen mevsim normallerinin 10 ila 15 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, ani düşüş ile birlikte tarımsal faaliyetlerin olduğu yerlerde zirai don hadiselerine neden olabileceği bildirildi.

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Kaynak: AA

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