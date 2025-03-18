Ne Evinizdeki Ne Sokaktaki Kedilere Verin: Ünlü Mama Markasında Kuş Gribi Skandalı! Apar Topar Toplatılıyor

KUŞ GRİBİ TESPİT EDİLDİ

Son dönemde ABD’de hızla artan kuş gribi vakaları, bu kez evcil hayvanları da tehdit etmeye başladı. Farklı eyaletlerde yaşayan iki kedide kuş gribi tespit edilmesi, yetkilileri alarma geçirdi.

Araştırmalar, kedilerin çiğ tavuk bazlı bir kedi maması tükettikten sonra hastalığa yakalandığını ortaya koydu. Bu vakalardan birinde, 8 aylık bir kedinin Savage Cat markasına ait çiğ tavuk bazlı mama tükettiği tespit edildi.

Bu gelişme, çiğ hayvan mamalarının virüs taşıma ve yayma riski taşıdığına dair endişeleri yeniden gündeme getirdi.