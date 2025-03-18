Ne Evinizdeki Ne Sokaktaki Kedilere Verin: Ünlü Mama Markasında Kuş Gribi Skandalı! Apar Topar Toplatılıyor
Ünlü kedi maması markasında çıkan virüs, bir kedinin kuş gribine yakalanmasına neden oldu. Markanın mamaları için acil harekete geçilerek apar topar toplatılmaya başlandı.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD'de evcil hayvan sahiplerini endişelendiren bir gelişme yaşandı. Ünlü bir kedi maması markasının çiğ tavuk bazlı ürünü, bir kedinin kuş gribine yakalanmasına neden oldu. Yetkililer, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla acil koduyla ürünleri toplatma kararı aldı.
KUŞ GRİBİ TESPİT EDİLDİ
Son dönemde ABD’de hızla artan kuş gribi vakaları, bu kez evcil hayvanları da tehdit etmeye başladı. Farklı eyaletlerde yaşayan iki kedide kuş gribi tespit edilmesi, yetkilileri alarma geçirdi.
Araştırmalar, kedilerin çiğ tavuk bazlı bir kedi maması tükettikten sonra hastalığa yakalandığını ortaya koydu. Bu vakalardan birinde, 8 aylık bir kedinin Savage Cat markasına ait çiğ tavuk bazlı mama tükettiği tespit edildi.
Bu gelişme, çiğ hayvan mamalarının virüs taşıma ve yayma riski taşıdığına dair endişeleri yeniden gündeme getirdi.
FDA HAREKETE GEÇTİ, ACİLEN TOPLATILACAK
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), vakalar sonrası hızlı bir karar alarak Savage Cat markasına ait çiğ tavuk içeren kedi mamalarının acilen piyasadan toplatılmasına karar verdi.
Toplatma kararı kapsamında büyük ve küçük boyutlardaki çiğ tavuk bazlı ürünler geri çağrıldı.
FDA, kedi mamasını satın almış olan evcil hayvan sahiplerine ürünü kesinlikle kullanmamaları, bağış yapmamaları ve para iadesi karşılığında satın aldıkları mağazaya iade etmeleri yönünde uyarıda bulundu.
Yetkililer, kuş gribinin evcil hayvanlar arasında yayılmasını önlemek için ek önlemler alındığını belirterek, kedi sahiplerine dikkatli olmaları çağrısında bulundu.