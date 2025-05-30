Her Mağazada Bulunan Ünlü Parfüm Acilen Toplatılıyor! Kullananlar Dikkat, Riski Büyük

GERİ ÇEKİLEN ÜRÜNÜN KODLARI AÇIKLANDI

Artı49'da yer alan habere göre, Ocak-Mart 2025 döneminde satışa sunulan parfümün, 898369, 898374 ve 898382 ürün kodlarına sahip olduğu belirtildi. TK Maxx yetkilileri, bu kodlara sahip ürünlerin derhal kullanımının bırakılmasını istedi. Geri çağırma süreci, Avrupa Birliği’nde kozmetik ürünlerde kullanımı yasaklanan “Hydroxyisohexyl-3-cyclohexen-Carboxaldehyd” (Lyral veya HICC) adlı kimyasalın tespit edilmesiyle başlatıldı.