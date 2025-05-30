Her Mağazada Bulunan Ünlü Parfüm Acilen Toplatılıyor! Kullananlar Dikkat, Riski Büyük

Avrupa genelinde mağazaları bulunan TK Maxx, zararlı içerik barındırdığı tespit edilen bir parfüm ürününü acil olarak piyasadan çekme kararı aldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Her Mağazada Bulunan Ünlü Parfüm Acilen Toplatılıyor! Kullananlar Dikkat, Riski Büyük - Resim: 1

Almanya’daki tüm TK Maxx mağazalarında satılan ve Byblos Blu markasına ait “Happy Hour” isimli Eau de Toilette ürünü, insan sağlığına zarar verebilecek kimyasal içerdiği gerekçesiyle toplatılıyor.

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Her Mağazada Bulunan Ünlü Parfüm Acilen Toplatılıyor! Kullananlar Dikkat, Riski Büyük - Resim: 2

GERİ ÇEKİLEN ÜRÜNÜN KODLARI AÇIKLANDI

Artı49'da yer alan habere göre, Ocak-Mart 2025 döneminde satışa sunulan parfümün, 898369, 898374 ve 898382 ürün kodlarına sahip olduğu belirtildi. TK Maxx yetkilileri, bu kodlara sahip ürünlerin derhal kullanımının bırakılmasını istedi. Geri çağırma süreci, Avrupa Birliği’nde kozmetik ürünlerde kullanımı yasaklanan “Hydroxyisohexyl-3-cyclohexen-Carboxaldehyd” (Lyral veya HICC) adlı kimyasalın tespit edilmesiyle başlatıldı.

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Her Mağazada Bulunan Ünlü Parfüm Acilen Toplatılıyor! Kullananlar Dikkat, Riski Büyük - Resim: 3

SAĞLIK UZMANLARINDAN KULLANMAYIN UYARISI

Lyral maddesi, özellikle hassas cilt yapısına sahip bireylerde alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor. Avrupa Birliği düzenlemelerine göre bu maddenin kozmetik ürünlerde kullanımı yasaklanmış durumda. Uzmanlar, söz konusu parfümün kesinlikle kullanılmaması gerektiğini vurguluyor.

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Her Mağazada Bulunan Ünlü Parfüm Acilen Toplatılıyor! Kullananlar Dikkat, Riski Büyük - Resim: 4

İADE İÇİN FİŞ GEREKMİYOR

TK Maxx, müşterilerine ürünü kullanmamalarını ve herhangi bir TK Maxx mağazasına iade etmelerini öneriyor. Parfüm, satın alındığı mağaza fark etmeksizin geri alınacak. Üstelik iade işlemi sırasında fiş ibrazı zorunlu tutulmuyor. Müşterilere ister para iadesi isterse ürün değişimi seçenekleri sunuluyor. Konuya ilişkin detaylı bilgi almak isteyenler, TK Maxx müşteri hizmetleri ile iletişime geçebiliyor.

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