Her Mağazada Bulunan Ünlü Parfüm Acilen Toplatılıyor! Kullananlar Dikkat, Riski Büyük
Avrupa genelinde mağazaları bulunan TK Maxx, zararlı içerik barındırdığı tespit edilen bir parfüm ürününü acil olarak piyasadan çekme kararı aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Almanya’daki tüm TK Maxx mağazalarında satılan ve Byblos Blu markasına ait “Happy Hour” isimli Eau de Toilette ürünü, insan sağlığına zarar verebilecek kimyasal içerdiği gerekçesiyle toplatılıyor.
GERİ ÇEKİLEN ÜRÜNÜN KODLARI AÇIKLANDI
Artı49'da yer alan habere göre, Ocak-Mart 2025 döneminde satışa sunulan parfümün, 898369, 898374 ve 898382 ürün kodlarına sahip olduğu belirtildi. TK Maxx yetkilileri, bu kodlara sahip ürünlerin derhal kullanımının bırakılmasını istedi. Geri çağırma süreci, Avrupa Birliği’nde kozmetik ürünlerde kullanımı yasaklanan “Hydroxyisohexyl-3-cyclohexen-Carboxaldehyd” (Lyral veya HICC) adlı kimyasalın tespit edilmesiyle başlatıldı.
SAĞLIK UZMANLARINDAN KULLANMAYIN UYARISI
Lyral maddesi, özellikle hassas cilt yapısına sahip bireylerde alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor. Avrupa Birliği düzenlemelerine göre bu maddenin kozmetik ürünlerde kullanımı yasaklanmış durumda. Uzmanlar, söz konusu parfümün kesinlikle kullanılmaması gerektiğini vurguluyor.
İADE İÇİN FİŞ GEREKMİYOR
TK Maxx, müşterilerine ürünü kullanmamalarını ve herhangi bir TK Maxx mağazasına iade etmelerini öneriyor. Parfüm, satın alındığı mağaza fark etmeksizin geri alınacak. Üstelik iade işlemi sırasında fiş ibrazı zorunlu tutulmuyor. Müşterilere ister para iadesi isterse ürün değişimi seçenekleri sunuluyor. Konuya ilişkin detaylı bilgi almak isteyenler, TK Maxx müşteri hizmetleri ile iletişime geçebiliyor.