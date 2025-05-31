Sağlık Bakanlığı Duyurdu: Hastanelerde Yeni Dönem! 81 İlde Artık Böyle Rapor Alınacak
Sağlık Bakanlığı, hastaneler ile ilgili 81 ilde yeni düzenleme için düğmeye bastı. Bakanlık, 80 yaş üstü ve yatağa bağımlı hastalar için rapor alma sürecini kolaylaştırdı. Yeni uygulamayla sağlık raporları artık evden çıkmadan elektronik ortamda alınabilecek.
Kaynak: AA
Sağlık Bakanlığı, 81 ilde yaşlı ve yatağa bağımlı bireyler için sağlık raporu sürecinde önemli bir yeniliğe gitti. Yeni sistem sayesinde 80 yaş ve üzerindeki bireyler ile evden çıkamayacak durumda olan hastalar, sağlık raporlarına artık evlerinden ulaşabilecek.
YAŞLILAR İÇİN EVDE RAPOR HİZMETİ BAŞLADI
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yeni uygulamayı Mardin Valiliği ziyareti sırasında duyurdu. Bakan, "80 yaş üzerindeki bireylerimizin ve yatağa bağımlı hastalarımızın raporlarını, gerekli belgeler tamamlanmadan önce bile elektronik sistemle iletmeye başladık. Artık bu kişileri sağlık kuruluşlarına getirmeden, bulundukları yerde hem raporlarını yeniliyoruz hem de tedavilerine devam edilmesini sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Şu ana kadar yaklaşık 2 bin kişinin bu hizmetten yararlandığını belirten Memişoğlu, uygulamanın kısa sürede yaygınlaşacağını söyledi.
HEDEF KORUYUCU SAĞLIK HİZMETİ SUNMAK
Yeni dönemde evde sağlık hizmetlerinin sadece tedaviyle sınırlı kalmayacağını belirten Bakan, "Hedefimiz sağlıklı yaşamı öğretmek ve koruyucu sağlık hizmetlerini daha aktif şekilde sunmak. Evde bakım hizmetleriyle hem rapor ulaştırıyoruz hem de vatandaşlarımızı bilinçlendiriyoruz" dedi.
MARDİN’E SAĞLIK YATIRIMLARI GELİYOR
Mardin'e yapılan sağlık yatırımlarına da değinen Memişoğlu, Mardin Şehir Hastanesi'nin 2026 yılının ilk çeyreğinde açılmasının planlandığını ve ilçelerde yeni hastane projelerinin hayata geçirileceğini duyurdu. Bakan ayrıca sezaryen doğum oranlarını düşürme, doğurganlığı teşvik etme ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırma hedefleri için toplumun desteğini beklediklerini ifade etti.