Sağlık Bakanlığı Duyurdu: Hastanelerde Yeni Dönem! 81 İlde Artık Böyle Rapor Alınacak

YAŞLILAR İÇİN EVDE RAPOR HİZMETİ BAŞLADI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yeni uygulamayı Mardin Valiliği ziyareti sırasında duyurdu. Bakan, "80 yaş üzerindeki bireylerimizin ve yatağa bağımlı hastalarımızın raporlarını, gerekli belgeler tamamlanmadan önce bile elektronik sistemle iletmeye başladık. Artık bu kişileri sağlık kuruluşlarına getirmeden, bulundukları yerde hem raporlarını yeniliyoruz hem de tedavilerine devam edilmesini sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar yaklaşık 2 bin kişinin bu hizmetten yararlandığını belirten Memişoğlu, uygulamanın kısa sürede yaygınlaşacağını söyledi.