SGK Başuzmanı İsa Karakaş Milyonların Bilmediği Gizli Detayı Açıkladı! SGK'dan Bu Şekilde Maaş Alabilirsiniz
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) haksız olarak işten çıkarılan işçilerle ilgili yeni düzenlemesi sonrası SGK Başuzmanı İsa Karakaş bilinmeyen detayları açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), haksız işten çıkarılan çalışanların işsizlik maaşı almasını kolaylaştıran yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Yeni düzenlemeye göre, arabuluculuk tutanağı veya mahkeme kararıyla işten çıkarılma kodu değiştirilebilecek ve işçiler işsizlik maaşından yararlanabilecek.
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, yapılan değişikliğin işçilerin işsizlik maaşına erişimini kolaylaştıracağını belirtti. Daha önce, İş Kanunu'nun 25. maddesi gereğince "ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış" nedeniyle işten çıkarılan çalışanlar işsizlik maaşı alamıyordu. Ancak yeni düzenleme ile işten çıkarılma sebebi haksız bulunan çalışanların işsizlik maaşı almasının önü açıldı.
MAHKEME VEYA ARABULUCULUK KARARI YETERLİ OLACAK
Özellikle haksız yere işten çıkarılan birçok çalışan, mahkemeye başvurarak işverenle anlaşma sağladıktan sonra kıdem veya ihbar tazminatlarını alabiliyor. SGK’nın yeni uygulamasıyla birlikte, bu durumdaki işçiler arabuluculuk tutanağı veya mahkeme kararını kuruma sunarak işten çıkarılma kodlarını değiştirebilecek.
Bu değişiklik, sadece işsizlik maaşı almayı kolaylaştırmakla kalmayıp, aynı zamanda işçilerin yeni iş başvurularında "haklı fesih" gibi kodlarla karşılaşmalarının da önüne geçiyor.
İŞTEN ÇIKARILMA KODUNUZU DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ
İşten çıkarılma kodunun değiştirilebileceğini belirten İsa Karakaş, “İşvereniniz sizi haksız bir şekilde işten çıkarmışsa ve arabulucu ya da mahkeme yoluyla işverenle anlaşarak kıdem tazminatı veya ihbar tazminatı almışsanız, arabuluculuk tutanağını SGK’ya sunarak işten çıkarılma kodunuzun değişmesini sağlayabilirsiniz” dedi.
‘ÖNEMLİ BİR FIRSAT’
Yeni uygulamanın çalışanlar için önemli bir fırsat olduğunun altını çizen SGK uzmanı Karakaş, “Bu durum, işten çıkarılma nedeniyle işsizlik maaşı alamayan ve yeni iş başvurularında zorlanan çalışanlar için önemli bir fırsat. Artık, arabuluculuk tutanağı veya mahkeme kararı ile işten çıkarılma kodu değiştirilebilir. İster işvereniniz gidip, ister siz gidip bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ne kadar zaman geçmiş olursa olsun, mahkeme kararı ile kıdem tazminatı veya ihbar tazminatı almanız durumunda işten çıkarılma kodu değiştirilerek işsizlik maaşı almanız sağlanabilir” ifadelerini kullandı.