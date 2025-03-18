SGK Başuzmanı İsa Karakaş Milyonların Bilmediği Gizli Detayı Açıkladı! SGK'dan Bu Şekilde Maaş Alabilirsiniz

‘ÖNEMLİ BİR FIRSAT’

Yeni uygulamanın çalışanlar için önemli bir fırsat olduğunun altını çizen SGK uzmanı Karakaş, “Bu durum, işten çıkarılma nedeniyle işsizlik maaşı alamayan ve yeni iş başvurularında zorlanan çalışanlar için önemli bir fırsat. Artık, arabuluculuk tutanağı veya mahkeme kararı ile işten çıkarılma kodu değiştirilebilir. İster işvereniniz gidip, ister siz gidip bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ne kadar zaman geçmiş olursa olsun, mahkeme kararı ile kıdem tazminatı veya ihbar tazminatı almanız durumunda işten çıkarılma kodu değiştirilerek işsizlik maaşı almanız sağlanabilir” ifadelerini kullandı.