Yeşil Muzlar Nasıl Sarartılıp Tatlandırılır? Meğer Bu Kadar Basitmiş

Mutfakta pratik çözümler her zaman işimizi kolaylaştırır. Marketlerde sıkça karşılaşılan yeşil muzları hızla olgunlaştırmanın etkili bir yolu bulunuyor. Eğer birkaç gün beklemek istemiyorsanız, fırın yöntemiyle muzları dakikalar içinde olgun hale getirebilirsiniz.

MUZLARI FIRINDA NASIL OLGUNLAŞTIRABİLİRSİNİZ?

Olgunlaşmamış yeşil muzları hemen tüketmek istiyorsanız, şunları yapabilirsiniz:

-Fırını 250 dereceye ısıtın.

-Muzları fırın tepsisine veya ısıya dayanıklı bir kaba yerleştirin.

-Büyük muzlar için 15-20 dakika, küçük muzlar için 7-10 dakika pişirin.

-Muzlar koyu bir renge dönüp yumuşadığında fırından çıkarın.

Bu yöntemle muzlar, pasta-tatlı tariflerinizde veya smoothie, kek ve pankek gibi lezzetlerde kullanıma hazır hale gelir.

DOĞAL OLGUNLAŞMA MI, HIZLANDIRILMIŞ YÖNTEM Mİ DAHA SAĞLIKLI?

Muzların doğal şekilde olgunlaşması 3-4 gün sürebilir ve besin değerlerini en iyi şekilde koruyabilir. Ancak daha erken tüketmek isteniyorsa, fırın yöntemi pratik ve hızlı bir çözümdür.