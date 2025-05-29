Binlerce Yıllık Doğal Şifa: Kehribar Neye İyi Geliyor? Kehribar Taşı Takmak Ne İşe Yarar?

Kehribar, aslında fosilleşmiş ağaç reçinesidir. Milyonlarca yıl süren bu doğal süreç sonucunda ortaya çıkan kehribar taşı, genellikle sarı, turuncu ve kahverengi tonlarında olur. Takı olarak sıklıkla kullanılan bu taş, bileklik, kolye ve yüzüklerde karşımıza çıkar. Peki, kehribar taşını bu kadar özel kılan şey ne? İşte kehribarın bilinen faydaları...

AĞRILARI HAFİFLETMEDE DOĞAL DESTEK

Kehribarın içinde bulunan kehribar asidi, ciltle temas ettiğinde ağrıyı hafifletici etki gösterebilir. Bu nedenle özellikle diş çıkaran bebeklerde kehribar kolyeleri sıkça tercih edilir. Aynı zamanda yetişkinlerde baş, boyun ve eklem ağrılarını azaltmada destekleyici olduğu düşünülür.

STRES VE ANKSİYETEYİ AZALTABİLİR

Enerji dengeleyici özellikleriyle bilinen kehribar, kişinin ruhsal gerginliğini hafifletmeye yardımcı olur. Özellikle stres, kaygı ve zihinsel yorgunluk yaşayanlar için doğal bir rahatlatıcı olarak görülür.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Alternatif tıp çevrelerinde, kehribarın vücudu dış etkenlere karşı koruduğuna inanılır. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve hastalıklara karşı direnci artırdığı öne sürülmektedir.

BOĞAZ VE SOLUNUM YOLLARINA İYİ GELİR

Kehribar taşı; boğaz ağrısı, bronşit, astım ve solunum yolu enfeksiyonları gibi rahatsızlıklar üzerinde yatıştırıcı etkiler gösterebilir. Doğrudan ciltle temas halinde, bu etkilerin daha belirgin olduğu söylenir.

ENERJİ DENGESİ SAĞLAR

Bioenerji uzmanlarına göre kehribar, negatif enerjiyi emer, kişiye pozitif bir ruh hali kazandırır. Bu yönüyle hem fiziksel hem de zihinsel dengeyi sağlamak isteyenler tarafından tercih edilmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi