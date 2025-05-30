Elektrik Sayaçlarında Yeni Uygulama 5 İlde Devreye Girdi

80 MİLYAR LİRALIK YATIRIM HEDEFLENİYOR

2024 yılı itibarıyla Adm için 500 milyon TL, Gdz için ise 677 milyon TL'lik bakım bütçesi planlandığını ifade eden Ger, son 10 yılda iki dağıtım bölgesinde toplamda 63 milyar TL’lik yatırım gerçekleştirdiklerini, önümüzdeki beş yılda bu rakamın 80 milyar TL’ye ulaşmasının beklendiğini kaydetti. Bu yatırımlar sadece altyapıyı değil, aynı zamanda teknolojik dönüşümü de kapsıyor. Şirket, hava denetimlerinde dron ve İHA kullanımı gibi yenilikçi yöntemlerle şebekeyi kontrol ediyor.

Ger ayrıca, EPDK’nın desteğiyle Adm’de 44, Gdz’de 65 olmak üzere toplamda 109 AR-GE projesini hayata geçirdiklerini ve TÜBİTAK ile uluslararası destekli 8 projeyi de eş zamanlı sürdürdüklerini aktardı. İş güvenliği süreçlerinin mobil uygulamalar aracılığıyla anlık olarak takip edildiğini de sözlerine ekledi.