Elektrik Sayaçlarında Yeni Uygulama 5 İlde Devreye Girdi
Yaklaşık 9,4 milyon kişiye elektrik sağlayan Adm-Gdz Elektrik Dağıtım Grubu, Türkiye’de bir ilke imza atarak GSM kapsama alanı dışında kalan bölgelerde elektrik sayaçlarını uydu bağlantısı üzerinden okuyabilen sistemi hayata geçirdi. Yeni proje, ilk etapta Muğla’nın Milas ilçesinde devreye alındı. Kurulan sistem sayesinde, sayaçlardan toplanan veriler modemler aracılığıyla alçak yörüngedeki uydular üzerinden merkeze aktarılıyor.
Kaynak: AA
Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği'nin (Elder) düzenlediği teknik inceleme gezisi sırasında konuşan Adm-Gdz Dağıtım Grubu Planlama ve Teknoloji Direktörü Meriç Ger, basın mensuplarına şirketin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Ger, Adm Elektrik’in Aydın, Muğla ve Denizli’de yaklaşık 2,3 milyon, Gdz Elektrik’in ise İzmir ve Manisa’da 3,9 milyon aboneye hizmet sunduğunu aktardı.
Bölgenin tarım, sanayi ve turizm ağırlıklı yapısı sebebiyle enerji ihtiyacının dönemsel olarak değişiklik gösterdiğini vurgulayan Ger, bu dalgalanmalara karşı güçlü ve sürekli bir enerji altyapısı sağlamak için akıllı sayaçlardan jeneratörlere, mobil ekiplerden trafo yatırımlarına kadar çok yönlü çözümler geliştirdiklerini belirtti.
80 MİLYAR LİRALIK YATIRIM HEDEFLENİYOR
2024 yılı itibarıyla Adm için 500 milyon TL, Gdz için ise 677 milyon TL'lik bakım bütçesi planlandığını ifade eden Ger, son 10 yılda iki dağıtım bölgesinde toplamda 63 milyar TL’lik yatırım gerçekleştirdiklerini, önümüzdeki beş yılda bu rakamın 80 milyar TL’ye ulaşmasının beklendiğini kaydetti. Bu yatırımlar sadece altyapıyı değil, aynı zamanda teknolojik dönüşümü de kapsıyor. Şirket, hava denetimlerinde dron ve İHA kullanımı gibi yenilikçi yöntemlerle şebekeyi kontrol ediyor.
Ger ayrıca, EPDK’nın desteğiyle Adm’de 44, Gdz’de 65 olmak üzere toplamda 109 AR-GE projesini hayata geçirdiklerini ve TÜBİTAK ile uluslararası destekli 8 projeyi de eş zamanlı sürdürdüklerini aktardı. İş güvenliği süreçlerinin mobil uygulamalar aracılığıyla anlık olarak takip edildiğini de sözlerine ekledi.
MOBİL ÇEKİM OLMAYAN BÖLGELERDE UYDU İLE OKUNACAK
Şirketin dijitalleşme vizyonunun önemli adımlarından biri olan Uydu Destekli Sayaç Okuma Projesi hakkında detay veren Ger, Milas’ta 100 farklı noktada pilot olarak hayata geçirilen bu sistemin, özellikle GSM bağlantısının olmadığı kırsal alanlarda veri iletimini mümkün kıldığını açıkladı. Türkiye genelinde uzaktan sayaç okuma sistemlerinin yaygın olduğunu, ancak mobil kapsamanın olmadığı bölgelerde bu sistemlerin yetersiz kaldığını söyleyen Ger, bu eksikliği uydu tabanlı çözümle kapattıklarını belirtti.
ANLIK SAYAÇ TAKİBİ YAPILACAK
Adm-Gdz Bilgi Teknolojileri Direktörü Osman Marangoz da sistemin teknik detaylarını paylaştı. Pilot uygulamada, GSM kapsama alanı dışında kalan alanlarda özel modemler aracılığıyla sayaç verilerinin toplandığını belirten Marangoz, bu verilerin Plan-S adlı şirketin yörüngeye yerleştirdiği 12 alçak irtifalı uyduyla merkeze ulaştırıldığını kaydetti. Sistem yarım saatte bir sayaç verisi toplayabiliyor ve böylece erişimin zor olduğu bölgelerde dahi enerji tüketimi gerçek zamanlı olarak takip edilebiliyor.
Marangoz, bu teknolojinin sadece faturalandırma değil, aynı zamanda tüketim analizleri açısından da büyük fayda sağladığını ifade etti. Elde edilen verilerle benzer tüketim profillerine sahip kullanıcılar karşılaştırılarak olağandışı tüketim durumları tespit ediliyor. Böylece kaçak veya hatalı kullanım ihtimalleri daha kolay tespit edilip müdahale edilebiliyor. Ayrıca sistemin, doğal afet gibi durumlarda GSM altyapısının devre dışı kalması halinde de kritik veri iletişimini sürdürebileceği vurgulandı.
KADIN SAYAÇ OKUYUCULAR SAHADA
Şirketin bir diğer sosyal projesi ise toplumsal cinsiyet eşitliğini merkeze alıyor. Ger, kadın istihdamına katkı sunmak amacıyla “Kadın Sayaç Okuyucular Projesi”ni başlattıklarını belirtti. Şu an iki farklı ilçede görev yapan altı kadın sayaç okuyucunun aktif olarak sahada görev yaptığını söyleyen Ger, bu sayının artacağını ifade etti.
3 SANİYEDE YANIT VERİYOR
Ger ayrıca, bölgedeki en büyük çağrı merkezlerinden birini kurduklarını, burada 300 kişinin istihdam edildiğini ve müşterilerin temsilciye ulaşma süresinin ortalama 23 saniye olduğunu paylaştı. Acil durumlar için oluşturulan VIP hattın ise sadece 3 saniyede yanıt verdiğini dile getirdi.