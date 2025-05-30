Hasat Mesaisi Başladı: Öğlene Kadar Çalışıyorlar, Altın Değerinde Satılıyorlar

HASAT AĞUSTOS VE EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

İncir ağaçlarının bulunduğu bahçelerin deniz seviyesinden yüksekliğine göre hasat zamanı değişiklik gösteriyor. Aydın’da genellikle Ağustos ve Eylül aylarında incir hasadı başlıyor. Üreticiler, bu süreçte hem verim hem de kalite için büyük bir özveriyle çalışmaya devam ediyor.