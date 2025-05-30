Hasat Mesaisi Başladı: Öğlene Kadar Çalışıyorlar, Altın Değerinde Satılıyorlar
Aydın’da incir üreticileri, kavurucu sıcaklara rağmen yeni sezon için kolları sıvadı. Gün doğmadan tarlaya inen çiftçiler, dağlık arazilerde makinelerin giremediği alanlarda öğlene kadar çapalama yaparak incir ağaçlarını hasada hazırlıyor.
Kaynak: İHA
Dünyanın en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın’da üreticiler, kavurucu sıcaklara rağmen yeni sezon hazırlıklarına başladı. Yaz meyvesi olan incirin bakım süreci, özellikle yüksek sıcaklıkların etkili olduğu günlerde çiftçiler için oldukça meşakkatli geçiyor.
ÖĞLENE KADAR ÇALIŞIYORLAR
Aydın’ın köylerinde, dağlık arazilerde yer alan incir bahçeleri karasabanla sürülerek sezona hazırlanıyor. Toprak işleme sonrası şimdi de çapalama dönemi başladı. Hava sıcaklığının 38 dereceyi bulduğu bölgede üreticiler, sıcaktan etkilenmemek için sabah saat 05.30’da tarlaya iniyor, aşırı sıcak günlerde 12.30 gibi işi bırakıyor.
AĞAÇLAR ÇOCUK GİBİ İLGİ İSTİYOR
İncir üretiminin yoğun emek gerektirdiğini vurgulayan üreticilerden Nimetullah Yavaş, "Çapalama çok zor ama kaliteli ürün almanın yolu ağaçları ihmal etmemekten geçiyor. Her biri adeta çocuk gibi ilgi istiyor" diyerek sabır ve özverinin önemine dikkat çekti.
MAKİNE GİREMİYOR, EMEK ÖN PLANDA
Dağlık bölgelerde traktör ya da tarım makinelerinin çalışmasının mümkün olmadığını belirten Hamza Er, üretimin tamamen insan ve hayvan gücüyle yapıldığını söyledi. "Zor ama değer" diyen Er, incirin para ettiği sürece bu işi severek yapacaklarını ifade etti.
ÜNİVERSİTE MEZUNU GENÇ TARIMA YÖNELDİ
Üniversite mezunu olmasına rağmen masa başı iş yerine üretimi seçen Alparslan Işılak, tarımı sevdiğini belirterek "Doğayla iç içe olmak, toprağa emek vermek bana daha anlamlı geliyor" dedi. Genç üreticiler, kırsalda yaşamı tercih ederek Aydın’ın tarımsal geleceğine katkı sağlıyor.
HASAT AĞUSTOS VE EYLÜL'DE BAŞLAYACAK
İncir ağaçlarının bulunduğu bahçelerin deniz seviyesinden yüksekliğine göre hasat zamanı değişiklik gösteriyor. Aydın’da genellikle Ağustos ve Eylül aylarında incir hasadı başlıyor. Üreticiler, bu süreçte hem verim hem de kalite için büyük bir özveriyle çalışmaya devam ediyor.