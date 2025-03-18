Evden Çıkmadan Önce Fişini Mutlaka Çekin! Faturayı Düşürüyor, Yangın Riskini Bitiriyor
Yaz aylarında tatil planları yapanlar için evdeki elektronik cihazları doğru şekilde kapatmak ve prizden çekmek, hem yangın riskini azaltıyor hem de elektrik tasarrufu sağlıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Uzmanlar, hangi cihazların mutlaka fişten çekilmesi, hangilerininse prizde kalmasının daha güvenli olduğunu açıkladı. Bu cihazları evden çıkarken veya uyurken mutlaka prizden çıkarmak gerekiyor. Prizde durdukça elektrik faturasını kabartan bu cihazlar, yangın riski taşıyor.
Dünya genelinde elektrikli cihazlardan kaynaklanan yangın vakaları her geçen yıl artıyor. Öyle ki ABD Yangın İdaresi (USFA), 2023 yılında yalnızca elektronik aletlerden kaynaklı 23 bin 700 konut yangını meydana geldiğini ve bu olaylarda 305 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Türkiye’de de benzer şekilde elektrik kaynaklı yangınlar ciddi bir sorun haline gelirken, uzmanlar tatil öncesinde evden çıkarken belirli cihazların fişten çekilmesi gerektiğini vurguluyor.
FİŞİNİN MUTLAKA ÇEKİLMESİ GEREKEN CİHAZLAR HANGİLERİ?
TV, Bilgisayar ve Oyun Konsolları
Televizyon, bilgisayar ve oyun konsolları kapalı olsa bile bekleme modunda enerji tüketmeye devam ediyor. Enerji Bakanlığı'na göre, bu cihazlar gereksiz enerji kullanımına neden olduğu gibi uzun süre prize takılı kalmaları yangın riskini de artırabiliyor.
Saç Kurutma ve Güzellik Aletleri
Düzleştirici, saç kurutma makineleri, elektrikli tıraş makineleri gibi cihazlar yüksek ısı ürettiğinden açık unutulmaları halinde büyük bir tehlike yaratabiliyor. Uzmanlar, sadece tatile çıkarken değil, günlük kullanım sonrası bile fişlerinin çekilmesi gerektiğini belirtiyor.
Lamba ve Aydınlatma Sistemleri
Gece boyunca ışıkları açık bırakmak hem gereksiz elektrik harcamasına neden oluyor hem de aşırı ısınma nedeniyle yangın riski oluşturabiliyor. Uzmanlar, güvenlik için açık bırakılacak ışıkların zamanlayıcılarla kontrol edilmesini öneriyor.
Isıtıcılar ve Elektrikli Battaniyeler
Elektrikli battaniyeler her ne kadar artık yaygın olarak kullanılmasa da, halen bazı evlerde tercih ediliyor. Bu cihazlar uzun süre açık kaldığında aşırı ısınarak yangın riski oluşturabiliyor. Aynı şekilde elektrikli ısıtıcılar da hem yüksek enerji tüketimi hem de yangın tehlikesi nedeniyle kullanılmadığında tamamen prizden çekilmeli.
TATİLE ÇIKARKEN ELEKTRİK GÜVENLİĞİNİ UNUTMAYIN
Uzmanlar, uzun süreli seyahatler öncesinde bu önlemleri almak hem maddi hem de can güvenliği açısından kritik önem taşıyor. Elektronik cihazlarınızın fişini çekerek elektrik tüketimini azaltabilir, beklenmedik kazaların önüne geçebilirsiniz.