Evden Çıkmadan Önce Fişini Mutlaka Çekin! Faturayı Düşürüyor, Yangın Riskini Bitiriyor

Isıtıcılar ve Elektrikli Battaniyeler

Elektrikli battaniyeler her ne kadar artık yaygın olarak kullanılmasa da, halen bazı evlerde tercih ediliyor. Bu cihazlar uzun süre açık kaldığında aşırı ısınarak yangın riski oluşturabiliyor. Aynı şekilde elektrikli ısıtıcılar da hem yüksek enerji tüketimi hem de yangın tehlikesi nedeniyle kullanılmadığında tamamen prizden çekilmeli.