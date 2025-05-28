Tezgahınızda Varsa Hemen Kaldırın: Hamam Böcekleri Yaz Aylarında İşte Bu Kokulara Geliyor

HAMAM BÖCEKLERİNDEN KORUNMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

-Ekmek, kek ve kurabiye gibi karbonhidrat ağırlıklı gıdaları açıkta bırakmayın. Kapağı tam kapanmayan bir ekmek kutusu bile geceleri bir hamam böceği için büyük bir davet olabilir.

-Yemek yaptıktan ya da bir şeyler atıştırdıktan sonra, tezgâh ve masa üzerindeki kırıntıları ve döküntüleri mutlaka temizleyin.

-Şeker, un ve tahılları hava geçirmez kaplarda muhafaza edin. Açık poşetler, bu haşereleri mutfağınıza çeken en büyük etkenlerdendir.

-Kirli tabak ve bardakları gece boyunca lavaboda bekletmeyin. Onlar için bu, açık büfe bir ziyafet anlamına gelir.

-Su kaynaklarını ortadan kaldırın.

Besin kadar önemli olan bir diğer şey de sudur. Lavabo altı sızıntılar, nemli bezler ya da gece boyunca açık kalan damlatan musluklar hamam böceklerini çeker.