Tezgahınızda Varsa Hemen Kaldırın: Hamam Böcekleri Yaz Aylarında İşte Bu Kokulara Geliyor
Geceleri mutfakta sessizce dolaşan hamam böceklerini, ekmek kutusunun kenarındaki kırıntıları büyük bir iştahla tüketirken ya da prizlerin çevresinde yiyecek ararken yakaladığınız oldu mu? Bu küçük haşereler yalnızca dayanıklı yapılarıyla değil, aynı zamanda şaşırtıcı beslenme ihtiyaçlarına sahip olmalarıyla da dikkat çeker. Özellikle de ekmek, kurabiye, şeker ve karbonhidrat açısından zengin diğer gıdalar onlar için vazgeçilmezdir.
Kaynak: Haber Merkezi
Hamam böcekleri, beslenme konusunda her ne kadar pek seçici olmasalar da hatta aç kaldıklarında sabun ya da kitap sayfalarını kemirdikleri bile görülmüştür. Fırından yeni çıkmış bir ekmek kokusu ya da dökülmüş bir bisküvi parçası, onlar için adeta ziyafet anlamına gelir. Mutfakta bıraktığınız en küçük yiyecek kırıntısı, hamam böcekleri için sınırsız seçenek sunan bir açık büfe gibidir. Peki bu tatlı ve unlu gıdalara olan bu düşkünlüklerinin sebebi nedir?
Karbonhidratlar hızlı enerji sağlar. Tüm canlılar gibi hamam böcekleri de kolay ulaşabilecekleri ve yüksek enerji sunan besinlere yönelirler. Onlar için bir dilim kek ya da küçük bir ekmek parçası sadece doyurucu değil, aynı zamanda cezbedici bir aromatik kaynaktır. Üstelik bu böcekler, insanların fark edemediği kadar düşük yoğunluktaki kokuları bile algılayabilecek gelişmiş koku alma duyularına sahiptir. Hassas antenleri, tatlı ve nişastalı yiyeceklerin kokusunu oldukça uzaktan bile alabilecek şekilde evrimleşmiştir.
HAMAM BÖCEKLERİ KOKULARI NASIL ALGILIYOR?
Hamam böceklerinin antenlerinde yer alan özel koku reseptörleri sayesinde, mutfağın diğer ucunda kalan bir reçel kavanozunun kapağından sızan aromayı bile hissedebilirler. Ve bu, bilimsel olarak da kanıtlanmış bir durumdur. Hatta bazı türlerde, çok yoğun şekilde kullanılan yem tuzaklarına karşı zamanla glikozu tanımamaya ve hatta kaçınmaya yönelik genetik mutasyonlar geliştiği bile gözlemlenmiştir. Doğa, kendisini her zaman bir adım öne taşımayı bilir.
HAMAM BÖCEKLERİNDEN KORUNMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?
-Ekmek, kek ve kurabiye gibi karbonhidrat ağırlıklı gıdaları açıkta bırakmayın. Kapağı tam kapanmayan bir ekmek kutusu bile geceleri bir hamam böceği için büyük bir davet olabilir.
-Yemek yaptıktan ya da bir şeyler atıştırdıktan sonra, tezgâh ve masa üzerindeki kırıntıları ve döküntüleri mutlaka temizleyin.
-Şeker, un ve tahılları hava geçirmez kaplarda muhafaza edin. Açık poşetler, bu haşereleri mutfağınıza çeken en büyük etkenlerdendir.
-Kirli tabak ve bardakları gece boyunca lavaboda bekletmeyin. Onlar için bu, açık büfe bir ziyafet anlamına gelir.
-Su kaynaklarını ortadan kaldırın.
Besin kadar önemli olan bir diğer şey de sudur. Lavabo altı sızıntılar, nemli bezler ya da gece boyunca açık kalan damlatan musluklar hamam böceklerini çeker.