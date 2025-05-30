15 Ükeden Ortak Hamle: Yeni Para Birimi Yolda!

Tuggar, ECOWAS bünyesinde yer alan ülkelerin ortak para birimine geçebilmek için bazı ekonomik yakınsama kriterlerini yerine getirmesi gerektiğini belirterek, şu anda hiçbir üye ülkenin bu kriterleri tam olarak karşılayamadığını ifade etti. Nijerya'nın da bu hedef doğrultusunda makroekonomik reformlara yöneldiğini belirten Tuggar, bu sürecin kararlılıkla sürdüğünü söyledi.