15 Ükeden Ortak Hamle: Yeni Para Birimi Yolda!
Afrika'nın batısında yer alan ve eski sömürge döneminden kalan farklı para birimlerini kullanan ülkeler, uzun süredir üzerinde çalıştıkları ortak para birimi "eko"yu hayata geçirmek için hazırlıklarını hızlandırdı. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), 50. kuruluş yıl dönümünü kutlarken, bu hedef yeniden gündemin üst sıralarına taşındı.
Kaynak: Haber Merkezi
Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konuşan Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Maitama Tuggar, ortak para biriminin yalnızca finansal değil, siyasi anlamda da bütünleşmenin temel yapı taşı olduğunu vurguladı. Tuggar, “Eko para biriminin uygulanması süreci devam ediyor. Bu adım, bölgesel bütünleşme açısından hayati bir eşik” dedi.
Tuggar, ECOWAS bünyesinde yer alan ülkelerin ortak para birimine geçebilmek için bazı ekonomik yakınsama kriterlerini yerine getirmesi gerektiğini belirterek, şu anda hiçbir üye ülkenin bu kriterleri tam olarak karşılayamadığını ifade etti. Nijerya'nın da bu hedef doğrultusunda makroekonomik reformlara yöneldiğini belirten Tuggar, bu sürecin kararlılıkla sürdüğünü söyledi.
ORTAK PAZAR VE GÜMRÜK BİRLİĞİ DE GÜNDEMDE
Ortak para birimi planlarının yanında, bölgesel bir ortak pazar ve gümrük birliği oluşturulması gibi hedeflerin de eş zamanlı olarak değerlendirildiğini belirten Tuggar, “Ekonomik entegrasyonu sadece para birimiyle sınırlı görmüyoruz. Daha bütüncül bir yapı oluşturmak için çalışmalar sürüyor” diye konuştu.
'BİR DÖNÜM NOKTASI'
Tuggar, ECOWAS'ın 50. yılı nedeniyle düzenlenen etkinliklerin yalnızca bir kutlama olmadığını, aynı zamanda topluluğun temel değerlerine ve hedeflerine olan bağlılığın yeniden teyit edildiği bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi.
2019 YILINDA İLK OLARAK KABUL EDİLMİŞTİ
2019 yılında ECOWAS liderleri, "eko" isimli para birimini ortak para olarak kabul etmişti. Ancak ekonomik istikrarsızlıklar ve siyasi süreçteki sorunlar, uygulamanın ertelenmesine neden oldu. 2023 yılında gerçekleşen ECOWAS Zirvesi’nde de "eko" projesi yine öncelikli başlıklar arasında yer aldı.
ECOWAS ÜYESİ ÜLKELER HANGİLERİ?
Benin
Burkina Faso
Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)
Fildişi Sahili
Gambiya
Gana
Gine
Gine-Bissau
Liberya
Mali
Nijer
Nijerya
Senegal
Sierra Leone
Togo