Birden Fazla Evi Olanlar Dikkat! Bakanlık Gerçek Değeri Gizlenen Tapular İçin Harekete Geçti

UYUM GÖSTERMEYENE VERGİ İNCELEMESİ GELİYOR

Gönüllü ödeme yapmayanlar ise vergi incelemesine sevk ediliyor. Bu kişiler hakkında eksik harç tahsilatı %25 vergi ziyaı cezası ile birlikte yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MEVA’nın kısa süre içinde tüm vergi dairelerinde aktif olarak kullanılacağını belirterek, sistemin sadece alım satım değil, kira gelirlerinin de tespitinde etkin rol oynayacağını vurguladı.