Yapılan Hasat Talebi Karşılamadı! Fiyatında Rekor Artış Oldu
Muğla'da yağışların yetersiz olması, dağlık alanlarda doğal olarak yetişen kuzugöbeği mantarının rekoltesini olumsuz etkiledi. Üretimin azalmasıyla birlikte fiyatlar yükselirken, hem çiftçi hem de tüketici zor durumda kaldı.
Kaynak: AA
Mart ayından itibaren dağlık bölgelerde yetişmeye başlayan kuzugöbeği, nisan ayı sonuna kadar toplanabiliyor. Muğla’nın çeşitli ilçelerinde vatandaşlar sabahın erken saatlerinde mantar toplamak için dağlara çıkıyor. Ancak bu yıl doğada az bulunması nedeniyle pazarlarda da sınırlı sayıda satışa sunuluyor.
İHRACAT DURDU, İÇ PİYASADA KALIYOR
Seydikemer’de faaliyet gösteren bir firma, İngiltere, Almanya, Fransa ve İsviçre'ye kuzugöbeği ihracatı gerçekleştiriyor. Ancak bu yıl yaşanan rekolte düşüşü nedeniyle ürünler iç piyasada tüketiliyor.
Yaklaşık 20 yıldır kuzugöbeği ticareti yaptığını belirten firma sahibi Hasan Karabulut, 15 yıldır yurtdışına ihracat yaptıklarını ancak bu yıl yeterli ürün olmadığı için ihracata mal gönderemediklerini söyledi.
FİYATLAR YÜKSELDİ
Karabulut, ürünün az olması nedeniyle fiyatların yükseldiğini belirterek, "Piyasada kilogramı 3-4 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Şifa niyetine tüketilen bu ürünün fiyatı yüksek olduğu için ihracat yapmak şu an mümkün değil. Önümüzdeki günlerde yağış olursa yüksek kesimlerde daha kaliteli kuzugöbeği çıkacağını düşünüyorum" dedi.
DOĞRU TOPLAMA YÖNTEMLERİ ÖNERİLDİ
Karabulut, doğadaki tahribatın ve yanlış toplama yöntemlerinin de üretimi olumsuz etkilediğine dikkat çekerek, "Kuzugöbeğini kökleyerek almak yerine bıçakla keserek toplasak ve poşet yerine sepet kullansak, mantarın tohumlarının çevreye saçılmasını sağlamış oluruz. Böylece her yıl aynı bölgede daha fazla ürün yetişebilir" ifadelerini kullandı.
Hava şartlarının uygun hale gelmesi durumunda kuzugöbeği üretiminin artması ve fiyatların düşmesi bekleniyor.