Yapılan Hasat Talebi Karşılamadı! Fiyatında Rekor Artış Oldu

Mart ayından itibaren dağlık bölgelerde yetişmeye başlayan kuzugöbeği, nisan ayı sonuna kadar toplanabiliyor. Muğla’nın çeşitli ilçelerinde vatandaşlar sabahın erken saatlerinde mantar toplamak için dağlara çıkıyor. Ancak bu yıl doğada az bulunması nedeniyle pazarlarda da sınırlı sayıda satışa sunuluyor.

İHRACAT DURDU, İÇ PİYASADA KALIYOR

Seydikemer’de faaliyet gösteren bir firma, İngiltere, Almanya, Fransa ve İsviçre'ye kuzugöbeği ihracatı gerçekleştiriyor. Ancak bu yıl yaşanan rekolte düşüşü nedeniyle ürünler iç piyasada tüketiliyor.

Yaklaşık 20 yıldır kuzugöbeği ticareti yaptığını belirten firma sahibi Hasan Karabulut, 15 yıldır yurtdışına ihracat yaptıklarını ancak bu yıl yeterli ürün olmadığı için ihracata mal gönderemediklerini söyledi.