Bakanlık Duyurdu: Çocuk Giyim Ürünü Toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, bir çocuk giyim ürününü toplatma kararı aldı. Kordonlu elbisenin boğulmaya yol açabileceği belirtildi ve toplatılacağı duyuruldu.

Tuğçenur Acar Tuğçenur Acar
Bakanlık Duyurdu: Çocuk Giyim Ürünü Toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, yaptığı denetimler sonucunda bir çocuk giyim ürününün sağlığa zararlı olduğunu belirleyerek yasaklama ve toplatma kararı aldı.

"Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi" üzerinden yapılan açıklamada, söz konusu ürünün satışının durdurulduğu ve piyasadan toplatılacağı duyuruldu. Kordonu nedeniyle boğulma ve yaralanma riski taşıdığı tespit edilen kırmızı elbisenin toplatılacağı açıklandı.

Bakanlık Duyurdu: Çocuk Giyim Ürünü Toplatılıyor - Resim : 1

Bakanlık, tüketicilerin sağlığını korumak amacıyla düzenli denetimlerini sürdürüyor. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünler, kamuoyuna bildirilerek raflardan kaldırılıyor.

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