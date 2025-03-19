AKP’nin Kurucu İsminden İktidara Sert Uyarı: Halkın İradesi ile Bilek Güreşi Yapılmaz

AKP’nin kurucu isimlerinden eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını sert sözlerle eleştirdi. İBB Başkanı’na yapılanın yanlış olduğunu vurgulayan Çelik, “Halkın iradesi ile bilek güreşi yapılmaz” dedi.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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AKP’nin Kurucu İsminden İktidara Sert Uyarı: Halkın İradesi ile Bilek Güreşi Yapılmaz

AKP'nin kurucularından, eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, sabah saatlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasına sert sözlerle tepki gösterdi.

İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptal edilmesi ve gözaltına alınmasının kabul edilebilir şeyler olmadığını vurgulayan Çelik, halkın protesto hakkının elinden alınmasını, “Zaten yarım yamalak olan demokrasimiz ve hukuk devleti ilkesiyle ilgili telafisi mümkün olmayan yaralar açmıştır” ifadeleriyle açıkladı.

AKP’nin Kurucu İsminden İktidara Sert Uyarı: Halkın İradesi ile Bilek Güreşi Yapılmaz - Resim : 1

'SIKIYÖNETİM' VURGUSU

Olağanüstü hâl ilan etmeden olağan dışı tedbir ve kararlar vermenin, fiilen sıkıyönetim uygulamak olduğunu ifade eden Çelik, “Her türlü tepki ve protestonun sağduyu ve hukuk sınırları içinde olması gerektiği de izahtan varestedir” dedi.

'İMAMOĞLU'NA YAPILAN YANLIŞ'

AKP’nin benzer yollardan geçerek iktidara geldiğini hatırlatan Hüseyin Çelik, “O gün Sayın Erdoğan’a ve AK Parti’ye yapılanlar da yanlıştı, bugün Sayın İmamoğlu ve CHP’ye yapılanlar da yanlıştır” ifadelerini kullandı.

“Halkın iradesi ile bilek güreşi yapılmaz” diyen Çelik, iktidarın siyasi rakibinin hukukuna sahip çıkarsa hem halkın hem de bütün dünyanın gözünde saygın olacağını kaydetti. Bütün bu olup bitenlerin, ekonomiye büyük zararlar verdiğinin altını çizen Çelik, “Olan, dar gelirli, zaten zar zor geçinen vatandaşa oluyor. Yazıktır, günahtır” dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKP CHP
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