Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Tepkiler Çığ Gibi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sabah saatlerinde büyük bir operasyon düzenlendi. Dün diploması iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aralarında bulunduğu 100 isim hakkında gözaltı kararı verildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına siyaset camiasından art arda tepkiler geldi.

İşte o tepkiler...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "Milletin yerine karar vermek, halkın iradesinin yerine geçmek ya da ona engel olmak için güç kullanmak darbedir. Şu anda bir sonraki cumhurbaşkanını milletin belirlemesine engel olmak üzere bir güç devrededir. Bir sonraki cumhurbaşkanımıza darbe girişimi ile karşı karşıyayız... Milletimiz devletini sever ama birileri tarafından devlet milletin karşısına dikilirse millet buna izin vermez. Esas güç millettir ve en sonunda millet kazanır... Yine öyle olacak. Teslim olmayacağız. En sonunda yine milletin dediği olacak ve Türkiye kazanacak"

'HUKUK DEVLETİNE YAKIŞMIYOR'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: "Bu ülkede hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi ve millet iradesini savunan herkes bilmelidir ki, seçilmiş bir belediye başkanına yönelik bu girişimler asla ama asla kabul edilemez. Dün diploma iptali, bugün sabahın erken saatlerinde Ekrem Başkanımızın evinin önüne yığılan polisler ve ekibine yönelik gözaltı işlemleri… Bu tablo, hukuk devletine yakışmıyor.

Gözaltı nedeni belli olmasa da; Daha önce adliyeye gidip ifade veren bir belediye başkanını, bugün koştur koştur gözaltına almak neyin göstergesidir? Eğer gerçekten adaleti arıyorsanız, önce hukukun temel ilkelerine sadık kalınmalıdır. Bilinmelidir ki, milletin iradesine yapılan hiçbir müdahale karşılıksız kalmaz. Hukuk dışı yöntemlerle, baskılarla, tehditlerle yapılan bu uygulamalardan en büyük zararı demokrasimiz görecektir. Ancak biz susmayacağız! Hiç kimse de unutmasın: Ekrem Başkanımız yalnız değildir!"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: “Şu anda siyasallaştırdıkları yargı eliyle, demokrasiye darbe girişimi yapıyorlar. Bu suçtur! Suçlular tarih önünde hesap verecektir. Bürokrasi ve kolluk güçlerimiz bu suça ortak olmamalıdır. Bu darbe girişimi milletimizin vicdanında mahkum olacaktır”

'HALKA HESAP VERECEKSİNİZ'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu: “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'nun ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınması, halk iradesine vuralan son darbedir. Milim geri adım atmayacağız! Halka hesap vereceksiniz. Derhal seçim”

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: "Gece diplomasını iptal ettirenler, sabahın ilk ışıklarıyla Ekrem İmamoğlu’nun evinin kapısına polis yığıp evini aratacak kadar pervasızlaştı. Bu ülkeyi nereye götürmek istiyorsunuz? Bu korku, bu baskı, bu hukuksuzluk iktidarın çaresizliğinin ilanıdır. Bu zulme 86 milyon olarak direneceğiz."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat: "Bu açıkça bir darbedir. Susmayacağız"

CHP İstanbul Milletvekili ve CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer: "İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun konutuna sabahın erken saatlerinde 20 araç dolusu kolluk kuvveti gelmiş durumda ve gözaltına alınıyor. Başkanımızın yanına doğru yola çıkmış bulunmaktayım, durumu bilgilendirmek üzere an an güncel gelişmeleri sizlerle paylaşacağım. Yaşatılan sürecin büyük bir titizlikle takipçisi olacağız."

DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’na ve beraberinde belediye başkanları, gazeteciler ve siyasetçilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişiye yönelik gerçekleştirilen operasyon, demokrasiye, halk iradesine yönelik açık bir saldırıdır. Halkın iradesine karşı yapılan bu hukuksuzluğu reddediyoruz ve en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu yanlış yoldan bir an evvel dönülmeli, halkın iradesinde saygı gösterilmeli. DEM Parti olarak, demokratik siyasete yönelik her türlü baskıya karşı durmaya devam edeceğiz. İstanbul halkının ve Türkiye’de demokrasi mücadelesi veren tüm kesimlerin yanında olduğumuzu belirtiyor, Ekrem İmamoğlu ve gözaltına alınan herkesin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz."

'GİDİLEN YOK, YOL DEĞİLDİR'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları: ''İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, ilçe belediye başkanlarının, gazetecilerin içerisinde olduğu onlarca kişinin sabahın erken saatlerinde evine baskın yapılarak gözaltına alınması kabul edilemez. En güçlü şekilde reddediyoruz. Bu operasyon hukuk sınırlarını tanımayan, siyasi bir operasyondur. Sandık, oy, makam uğruna Türkiye’deki toplumsal gerilim ve kutuplaşmayı onarılmaz bir yere doğru götürmektir. Bu ülkenin en büyük kentinin belediye başkanının siyasi sakilerle sabah baskınıyla gözaltına alınması yüzlerce yıl unutulmayacak bir utançtır. Adalete olan inancı tuzla buz eden bu operasyon, siyasetin yargı eliyle dizayn edilmesidir. Türkiye’nin ihtiyacı sabahın köründe polis baskınlarıyla belediye başkanlarını gözaltına almak değil; daha fazla demokrasi ve daha fazla hukuktur. Herkesi uyarıyoruz. Adalete olan inanç biterken, birlikte eşit ve adil yaşam umudu büyük zarar görecektir. Gidilen yol, yol değildir. Zararlıdır. Sayın İmamoğlu ve gözaltına alınan kişilerin derhal serbest bırakılması, yargısal süreçlerin bir intikam ve gerilim kaynağı olmaktan çıkarılması 85 milyonun hayrınadır.''

'GERİ ADIM ATMAK YOK'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç: “Bu yapılan millet iradesine darbedir. Azim ve kararlılıkla ülkemizi bu zorba azınlıktan kurtaracağız! Bir adım geri atmak yok. Ant olsun”

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: "Ülkemiz tarihine kara bir leke olarak geçecek bu sabah. Ne irade gaspına ne de umutsuzluğa asla teslim olmayacağız. Halk galip gelecek"

'TESLİM OLMAYACAĞIZ'

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş: ''Ellerine geçirdikleri gücü kullanarak halk iradesini kırmaya dönük girişimlerine devam ediyorlar. Bu bir darbedir. Ne olursa olsun, bu güzel ülkeyi darbecilerin insafına teslim etmeyeceğiz. Tüm halkımızı ve tüm siyasi partileri, sendikaları, meslek odaları ve demokratik kitle örgütlerini hep birlikte darbenin karşısında durmaya çağırıyoruz. Teslim olmayacağız ve bu karanlık sona erecek.''

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut: "Hukuk yok, yargı eliyle, adliye koridorlarında siyaseti dizayn ediyorlar. Milyonlarca vatandaşın oylarıyla seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarımız gözaltına alınıyor. Bu gözaltılar halkın iradesine, demokrasiye, hukuk devletine yapılan bir darbedir. Saray’ın hukuksuzluklarına teslim olmayacağız, her bir üyemizle direneceğiz."

Canan Kaftancıoğlu: "İstanbul Halkının seçtiği Belediye başkanına, İstanbul halkının iradesine hukuk alet edilerek darbe yapılıyor an itibariyle.. Asla kabul edilemez, emaneti alıyoruz… Bu hukuksuzluk karşısında haksızlığa uğrayanların yanında olmak için İstanbul’da olacağım ayarlar ayarlamaz…".

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba: "16 milyon İstanbullunun oyuyla seçilen, Türkiye'nin en büyük metropolünün belediye başkanının gözaltına alınması hukuk skandalı değil hukukun bitip tükendiğinin göstergesidir. Bu yapılanlar demokrasiye,hukuka karşı açık bir saldırıdır,darbe girişimidir. Halkın iradesini yok saymak, bu ülkenin geleceğine ihanet etmektir. Yılmayacağız. Asla teslim olmayacağız Sonuna kadar Ekrem başkanımızın yanında olacağız."



'ÜLKENİN ÇİVİSİ ÇIKMIŞ'

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel: "Sayın Ekrem İmamoğlu’na suç örgütü lideri diyecek kadar gözleri dönmüş. Ülkenin çivisi çıkmış… Bu yaşananlar ülkenin bir sonraki cumhurbaşkanına darbe girişimidir. Milletin iradesinin tecelli etmesinin yolu kesilmeye çalışılmaktadır. Hukuka ve demokrasiye darbe yapılmıştır. Bildik senaryolarla, tanıdık iftiralarla Sayın Ekrem İmamoğlu'nun önünü kesmeye çalışmak acizliktir. Haksızlığın, hukuksuzluğun kitabını da yazsalar halkın dediği olur. Hâkimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir!"

'HODRİ MEYDAN'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş: "Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk devleti ilkesi, iktidar eliyle sistematik bir şekilde yok edilmeye çalışılmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanımız Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık ve çalışma arkadaşlarına yönelik başlatılan yeni hukuksuzluk dalgası, yalnızca onları değil, halkın iradesini hedef almaktadır.

Bu alçakça girişim, hukuku bir silah gibi kullanarak siyasi rakiplerini saf dışı bırakmak isteyenlerin korkaklığının ve acziyetinin en net göstergesidir. İktidarlarını korumak için devletin temel değerlerini çiğneyenler, milletin iradesine ipotek koyabileceklerini sanıyorlar. Ama yanılıyorlar! Bu ülke zorbalığa, baskıya, darbeci anlayışa asla teslim olmadı, olmayacak! Ekrem İmamoğlu, Emrah Şahan, Mehmet Murat Çalık ve tüm yol arkadaşlarımız yalnız değildir! Bu, yalnızca birkaç belediye başkanına karşı değil, doğrudan milletin seçme hakkına, demokrasinin temel ilkelerine ve hukuk düzenine karşı açılmış bir savaştır. Buradayız! Direneceğiz! Hukuksuzluğa, kumpaslara ve tehditlere boyun eğmeyeceğiz! Ne operasyonlarınız ne de kirli oyunlarınız bizi yolumuzdan döndürebilir! Hodri meydan! Millete savaş açanlar, milletin tokadını yemeye mahkumdur!"

Kaynak: Haber Merkezi