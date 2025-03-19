X (Twitter) Çöktü mü? Sosyal Medyada Erişim Problemi! Instagram Ve Youtube Neden Açılmıyor?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı kararı sonrası sosyal medya platformları Twitter (X) ve Instagrama erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar arama motorlarında 'Twitter çöktü mü? Instagram neden açılmıyor?’ gibi sorulara yanıt arıyor. Ancak konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz yok.

X HESAPLARINDA AKIŞ YENİLENMİYOR

Eski ismi Twitter olan X platformunda da kullanıcılar, akış yenileme, tweet paylaşımı ve mesaj gönderme gibi işlemlerde ciddi aksamalar olduğunu bildirdi.

INSTAGRAM'DA BAĞLANTI PROBLEMİ

Instagram kullanıcıları da aynı X ve YouTube kullanıcıları gibi problemler yaşadığını belirtti. Hikaye paylaşımı ve akış yenileme gibi temel işlemleri gerçekleştiremediklerini belirten kullanıcılardan bazıları, doğrudan hesaplarına giriş yapamadıklarını ve sürekli hata mesajları aldıklarını da belirtti.

YOUTUBE'DA DA SORUN VAR

Kullanıcılar, YouTube'a erişmeye çalışırken uzun süre bekleme sorunu yaşadıklarını, videoların yüklenmediğini ve canlı yayınların kesintiye uğradığını belirtiyor. Bazı kullanıcılar ise YouTbe'a tamamen giremediklerini ifade ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi