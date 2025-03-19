Özgür Çelik Açıkladı: Özgür Özel ve CHP'liler Vatan Emniyet'e Gidiyor

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, Özgür Özel'in Ankara'dan yola çıktığını, tüm CHP'lilerin Vatan Emniyet'te gideceğini ifade etti.

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Özgür Çelik Açıkladı: Özgür Özel ve CHP'liler Vatan Emniyet'e Gidiyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu evine düzenlenen opreasyonla gözaltına alındı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Canlı yayında konuşan Çelik, İmamoğlu'nun Vatan Emniyet'e götürüldüğünü açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gözaltı haberini aldıktan sonra yola çıktığını belirten Çelik şöyle konuştu:

"Vatan Caddesi'ne girmeye çalışıyorum, yolları kesmiş durumdalar. Genel Başkanımız İstanbul'a geliyor. Tüm CHP'liler Vatan Emniyet'e ve Saraçhane'ye gidiyorlar."

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Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına İlk TepkiÖzgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına İlk TepkiSiyaset

Kaynak: Halk TV

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