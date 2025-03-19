Ünlü Sanatçı Ercan Saatçi Gözaltına Alındı

Şarkılarıyla 90'lı yıllara damga vuran ünlü sanatçı Ercan Saatçi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Ünlü sanatçının gözaltına alınma nedeni ise henüz açıklanmadı.

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Ünlü Sanatçı Ercan Saatçi Gözaltına Alındı

Sabah saatlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu’nun Danışmanı Murat Ongun, kampanya direktörü Necati Özkan ve çeşitli belediye yetkilileriyle birlikte yaklaşık 100 kişi hakkında gözaltı işlemi uygulandı. Bu gözaltıların ardından dikkat çeken bir gözaltı daha gerçekleşti.

Ünlü sanatçı Ercan Saatçi’nin de gözaltına alındığı ifade edildi. Gözaltı kararının gerekçesi henüz resmi olarak açıklanmadı.

Ünlü Sanatçı Ercan Saatçi Gözaltına Alındı - Resim : 1

ERCAN SAATÇİ KİMDİR?

1988 yılında İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Kontrbas Bölümü okurken TRT Eurovision finallerine katılan Ercan Saatçi, aynı yıl İTÜ kampüslerinde yapılan üniversiteler arası müzik yarışmasını "Her Name Is N.G." isimli şarkısı ile kazandı.

1990 yılında TRT Altın Anten Genç Besteciler Yarışması'nda Özdemir Erdoğan birinci olurken Saatçi üçüncü oldu. Aynı yarışmanın dönüşünde İzel-Çelik-Ercan grubu kuruldu.

Ünlü Sanatçı Ercan Saatçi Gözaltına Alındı - Resim : 2

1990 yılında Grup Vitamin adında bir grup kurdu ve bu grupla 2 albüm yaptı. Çelik Erişçi'nin 1992'de gruptan ayrılmasıyla 1993 yılında İzel-Ercan olarak "İşte Yeniden" albümünü yaptı. Bugüne dek 600'e yakın şarkı sözü 400'ü aşkın beste ve düzenleme yaptı. Ercan Saatçi Doğan Müzik Company (DMC) den ayrılarak Rec by Saatchi adında kendi şirketini kurdu.

Kaynak: ANKA

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