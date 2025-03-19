İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, "İskenderun'dan Romanya'ya seyir halindeyken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü önlerinde makine arızası yapan BERS isimli 95 m boyundaki kuru yük gemisi, İstanbul GTH Merkezimiz koordinasyonunda, Kılavuz Kaptanımız ve KURTARMA-11 Römorkörümüz refakatinde Ahırkapı Demir Sahası’na emniyetle demirletildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, güney-kuzey yönlü olarak açıldı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA