İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Açıldı

İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü önlerinde makine arızası yaşayan kuru yük gemisinin Ahırkapı Demir Sahası'na çekilmesinin ardından Boğaz gemi trafiğine açıldı.

Son Güncelleme:
İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, "İskenderun'dan Romanya'ya seyir halindeyken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü önlerinde makine arızası yapan BERS isimli 95 m boyundaki kuru yük gemisi, İstanbul GTH Merkezimiz koordinasyonunda, Kılavuz Kaptanımız ve KURTARMA-11 Römorkörümüz refakatinde Ahırkapı Demir Sahası’na emniyetle demirletildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, güney-kuzey yönlü olarak açıldı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
İstanbul Boğazı İstanbul gemi
Son Güncelleme:
Bir Günde İki Depo Birden Yandı Bir Günde İki Depo Birden Yandı
Dünyanın En Güçlü Orduları 2025 Sıralaması Açıklandı: Türkiye O Ülkeleri Solladı, Sıralaması Şaşırttı Dünyanın En Güçlü Orduları 2025 Sıralaması Açıklandı: Türkiye O Ülkeleri Solladı
AKP’nin Kurucu İsminden İktidara Sert Uyarı: Halkın İradesi ile Bilek Güreşi Yapılmaz AKP’nin Kurucu İsminden İktidara Sert Uyarı: Halkın İradesi ile Bilek Güreşi Yapılmaz
Kar Yağışı Kazaya Yol Açtı Kar Yağışı Kazaya Yol Açtı
Canan Karatay'ın Gizli Tarifi! Padişah Baharatı Olarak Biliniyor, Karaciğeri Ter Temiz yapıyor Canan Karatay'ın Gizli Tarifi! Padişah Baharatı Olarak Biliniyor, Karaciğeri Ter Temiz yapıyor
Balıkesir'den Sürüklenen Tekne Başka İlde Bulundu Balıkesir'den Sürüklenen Tekne Başka İlde Bulundu
ÇOK OKUNANLAR
Yeni Elektrik Düzenlemesi Sonrası Tüyosu Ortaya Çıktı: Elektrik Faturalarını Yarı Yarıya Düşürüyor! Yeni Elektrik Düzenlemesi Sonrası Tüyosu Ortaya Çıktı: Elektrik Faturalarını Yarı Yarıya Düşürüyor!
Tapu Sahipleri İçin Son Viraja Girildi, 15 Gün Kaldı: Yapmayana Büyük Ceza Yolda! Tapu Sahipleri İçin Son Viraja Girildi, 15 Gün Kaldı: Yapmayana Büyük Ceza Yolda!
SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Yaşadı: Emekli Promosyonunda Bayram Jesti! 27 Bin Lira Hesaplara Yatırılacak SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Yaşadı: Bayram Jesti Duyuruldu! 27 Bin Lira Hesaplara Yatırılacak
Ekrem İmamoğlu Gözaltına Alındı Ekrem İmamoğlu Gözaltına Alındı
Altın Sattıran Yatırım Aracı Belli Oldu! Kuyumcudan Çıkan Oraya Koşuyor Altın Sattıran Yatırım Aracı Belli Oldu! Kuyumcudan Çıkan Oraya Koşuyor