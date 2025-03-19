TBMM'de 'Ekrem İmamoğlu' Krizi: Genel Kurul Kapatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla birlikte çok sayıda ismin gözaltına alınmasının ardından bugün saat 14.00'te TBMM Genel Kurulu toplandı.

TBMM Genel Kurulu'nun toplanmasının ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile birlikte CHP milletvekilleri kürsüyü işgal etti. Kürsü işgaliyle birlikte Başarır bir konuşma gerçekleştirirken, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder oturuma 20 dakika ara verdi.

'19 MART DARBESİ OLARAK ANILACAKTIR'

Başarır, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada CHP'nin bitirilmeye çalışıldığını belirterek, "Ki bunu asla başaramazsınız, Türkiye Cumhuriyeti’ni bitiriyorsunuz. Bugün halkın iradesine darbe yapılmıştır, tarihte 19 Mart darbesi olarak anılacaktır” ifadelerini kullandı.

'İKTİDAR OTOKRATİK BİR REJİME GEÇME ÇABASINDA'

İktidarın otokratik bir rejime geçme çabası içinde olduğunu belirten Başarır, "Türkiye’nin birinci partisi atanmış, seçilmiş bazı yargıçlarla darbeye uğramıştır. Burada Cumhuriyet Halk Partisi bitirilmeye çalışılırken, ki bitiremezsiniz, Türkiye Cumhuriyeti’ni bitiriyorsunuz" şeklinde konuştu.

'KORKMAYACAĞIZ, 86 MİLYON DİRENECEĞİZ'

Türkiye'yi bu girişimlerle dünyaya rezil edildiğini söyleyen Başarır, dünyanın Türkiye'de yaşananları konuştuğunu belirterek Lütfen Avrupa basınına, dünya basınına bakınız, Türkiye’yi ne hale getirdiniz, demokrasiyi ne hale getirdiniz. Hukuku, 102 yıllık Cumhuriyeti demokrasiyi ayaklar altına aldınız. Ne yaparsanız yapın. Bakın biz dimdik ayaktayız. Korkmayacağız. Sinmeyeceğiz. 86 milyon direneceğiz” diyerek geri adım atmayacaklarına dikkat çekti.

'İMAMOĞLU 86 MİLYON İÇİN UMUTTUR'

Başarır konuşmasının devamında, “Ekrem İmamoğlu sizin için kabus olabilir, tek adam için kabus olabilir. Ama 86 milyon için umuttur. Siz umutları yargı kararıyla söndüremezsiniz. Seçilmiş atanmış hakimlerle, atanmış rektörlerle bu ülkenin cumhurbaşkanı adayının önünü kesemezsiniz. Siz kendi kendinizi kandırıyorsunuz. 86 milyonu hafife alıyorsunuz. Siz 86 milyonun iradesini küçük görüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ VEKİLLER GENEL MERKEZ'E YÜRÜYECEK

Verilen ara devam ederken, TBMM Genel Kurulu'nun kapandığı açıklandı.

CHP'li milletvekillerinin, TBMM Genel Kurulu'nun kapanmasının ardından CHP Genel Merkezi'ne yürüyüş düzenleyeceği öğrenildi. CHP'li vekiller Genel Merkez önünde bekleyen vatandaşlarla bir araya gelecek.

Kaynak: Haber Merkezi