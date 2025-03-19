Gözaltındaki Şişli Belediye Başkanı'nın Avukatından Açıklama: 'Hukuk Güvenliğine Gölge Düşürüldü'

Türkiye İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında olduğu 100’ü aşkın kişinin gözaltına alınmasıyla güne başlarken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın avukatı Hüseyin Ersöz bir açıklama yayımladıç

Ersöz konuya ilişkin açıklamasında, Şahan’ın evinde yapılan arama ve el koyma işlemlerine avukatlarının katılmasına izin verilmediğini belirtirken, “Avukatla görüşme yasağı kararına dayanılarak, avukatlarının hukuki yardımından faydalanması imkânı tanınmamıştır” ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı İmamoğlu’nun da gözaltına alındığı soruşturma dosyasındaki Kısıtlama kararı nedeniyle delillere ulaşmak ve isnat edilen suçlamalara dair bilgi edinmenin de mümkün olmadığını söyleyen Ersöz, açıklamasında şunları kaydetti:

'HUKUK GÜVENLİĞİNE GÖLGE DÜŞÜRÜLEN UYGULAMALAR...'

“Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan halihazırda İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde tutulmaktadır. Sulh Ceza Hakimliği Kararıyla avukat görüşleri 24 saat süreyle kısıtlanmış olsa da bu kararın kaldırılması ve delillere ulaşma noktasındaki taleplerimizi yetkili makamlara iletmeye devam ediyoruz.

Ne yazık ki son dönemde yürütülen soruşturma süreçlerinde Hukuk Devleti ve Hukuk Güvenliği’ne gölge düşürülen uygulamalara muhatap kalınmaktadır. Bunların yaşanmaması için her türlü yasal girişimde bulunacağız. Süreci şeffaf şekilde, halkımızın doğru bilgiye ulaşması noktasında çaba sarfederek yürütme gayretindeyiz.”

Kaynak: Haber Merkezi