Filenin Sultanları İlk Mağlubiyetini Aldı, Eda Erdem Sessizliğini Bozdu

Filenin Sultanları dün Brezilya'ya 3-1 kaybederek VNL'deki ilk mağlubiyetlerini alırken, bu yıl turnuva kadrosunda yer almayan kaptan Eda Erdem'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Milli voleybolcu, aylardır süren sessizliğini bir sosyal medya mesajıyla bozdu.

Baybars Ergün Baybars Ergün
Filenin Sultanları İlk Mağlubiyetini Aldı, Eda Erdem Sessizliğini Bozdu
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FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 8. haftasında A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'da Brezilya ile karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda rakibini ağırlayan Filenin Sultanları, namağlup devam ettikleri turnuvada Brezilya'ya 3-1 kaybederek ilk mağlubiyetlerini aldı. Maçın ardından, yoğun bir tempoda karşılaşmalara devam eden oyuncuların form düşüklüğü tartışma konusu oldu.

AYLARDIR SESSİZDİ

Sultanlar Ligi'nde yorucu bir sezonu geride bırakan milli takım ve Fenerbahçe Medicana kaptanı Eda Erdem, uzun süren sessizliğini de maçın ardından bozdu. Sezon sonunda geçirdiği ufak sakatlığın da etkisiyle dinlenme ihtiyacı hisseden tecrübeli orta oyuncu, bu yıl VNL kadrosunda yer almadı. Kararın kendisi tarafından verildiği ve Ağustos'ta oynanacak Dünya Şampiyonası'nda takıma katılacağı belirtilen Eda Erdem, aylardır süren sosyal medya sessizliğini doğum günü için bozdu.

Filenin Sultanları İlk Mağlubiyetini Aldı, Eda Erdem Sessizliğini Bozdu - Resim : 1

'KALBİM MUTLULUKLA DOLUYOR'

Dün itibarıyla 38 yaşında olan milli voleybolcu, Filenin Sultanları'nın bu yılki ilk mağlubiyetini almasının hemen arkasından yaptığı sosyal medya paylaşımıyla, doğum gününü kutlayan sevenlerine teşekkür etti. Eda Erdem, "Doğum günüm için yazdıklarınızı okudukça kalbim mutlulukla doluyor. Arayıp sesini duyuran, mesaj atan, iyi dileklerini paylaşan herkese tüm güzel dilekleri için ayrı ayrı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Filenin Sultanları İlk Mağlubiyetini Aldı, Eda Erdem Sessizliğini Bozdu - Resim : 2

Paylaşımını tatilinden bir fotoğraf karesiyle yapan tecrübeli oyuncu, kareye "Varlığınız, desteğiniz, sevginiz… İyi ki varsınız. Hep birlikte, sağlıklı ve mutlu bir ömürde nice zaferlere" notunu düştü. Erdem'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olarak pek çok beğeni ve yorum aldı. Birçok voleybol izleyicisi, kaptanın doğum gününü kutladı.

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