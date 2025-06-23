Herkes Şokta! Eski Sporcu Cinayetten Tutuklandı

Eski Amerikan futbolu oyuncusu Kirk Barton, ABD'de karıştığı ölümlü kaza sonrası tutuklandı. Barton'ın "ağırlaştırılmış araç cinayeti" suçlamasıyla karşı karşıya olduğu öğrenildi.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
Herkes Şokta! Eski Sporcu Cinayetten Tutuklandı
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ABD'nin en popüler takım sporu olan Amerikan futbolu oyuncusu Kirk Barton, ölümlü bir trafik kazasının ardından hüküm giydi. Alınan bilgiye göre; Ohio State Buckeyes takımında bir hücum oyuncusu olarak forma giyen Barton, Ohio'da 21 Haziran Cumartesi gecesi kullandığı kamyonet tarzı araçla, bir otomobile çarptı.

Lexus marka otomobilin 24 yaşındaki sürücüsü Ethan Wence Perry, çarpışma sonrası olay yerinde hayatını kaybetti. Kirk Barton ise hafif şekilde yaralandı. Riverside Methodist Hastanesi'ne kaldırılarak orada tedavi gören Barton, taburcu edildikten sonra polis tarafından gözaltına alınıp cezaevine sevk edildi. Polisin Barton'a "ağırlaştırılmış araç cinayeti" suçlamasını yönelteceği bildirildi

BİRÇOK TRAFİK SUÇU VAR

40 yaşındaki eski sporcunun bir sonraki duruşmasının 23 Haziran Pazartesi günü Franklin County Belediye Mahkemesi'nde görüleceği belirtildi. Serbest kalması için bir kefalet miktarı da belirlendiği ancak bunun kamuoyuyla paylaşılmadığı da öğrenildi. Barton'ın geçmişte başka trafik suçları da olduğu bilgisi paylaşıldı.

KIRK BARTON KİMDİR?

Eski Amerikan kolej futbolcusu Kirk Barton, ilk kez 2003 yılından 2007'ye kadar Ohio State için forma giydi, dört sezon boyunca görevine devam ederken, 2007'de de takım kaptanı olarak seçildi. 2007'de All-American ödülünü kazanan Barton, iki ulusal şampiyonluk maçında da sahaya çıktı. Geleceğinin çok parlak olduğu düşünülen Barton, NFL'in 2008 yılı draftında Chicago Bears tarafından yedinci turda seçildi ancak daha sonra disiplinsiz bulunduğu gerekçesiyle serbest kaldı.

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