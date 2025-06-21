Set Vermeden Zafer: Filenin Sultanları Gümbür Gümbür

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi İstanbul etabında Güney Kore'yi 3-0 mağlup ederek turnuvadaki 7. maçını da kazandı. Namağlup yoluna devam eden Filenin Sultanları, yarın Brezilya ile kritik bir mücadeleye çıkacak.

Set Vermeden Zafer: Filenin Sultanları Gümbür Gümbür
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde durdurulamıyor. İstanbul etabında parkeye çıkan Filenin Sultanları, 2. haftanın üçüncü maçında Güney Kore'yi adeta sahadan sildi. 3-0 galibiyetle birlikte ay-yıldızlı ekip, turnuvada üst üste 7. galibiyetini alarak yoluna namağlup devam etti.

Set Vermeden Zafer: Filenin Sultanları Gümbür Gümbür - Resim : 1

İstanbul Lütfi Kırdar Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada milliler, üstün oyunuyla rakibine nefes aldırmadı. Setleri sırasıyla 25-11, 25-13 ve 25-17 kazanan Türkiye, rakibine set dahi vermedi. Güney Kore ise turnuvadaki 6. mağlubiyetini aldı.

Set Vermeden Zafer: Filenin Sultanları Gümbür Gümbür - Resim : 2

SIRADAKİ ENGEL

Milliler, VNL'nin ikinci haftasını 22 Haziran Pazar günü saat 19.30'da Brezilya karşısında tamamlayacak. Dünya sıralamasında üst sırada yer alan Güney Amerika temsilcisi karşısında alınacak galibiyet, Türkiye'nin puanını ve prestijini daha da artıracak.

Teknik ekip ve oyuncular, zorlu Brezilya maçı öncesi moralli ve konsantre.

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Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Kayıpsız Devam EdiyorFilenin Sultanları Milletler Ligi'nde Kayıpsız Devam EdiyorSpor

Kaynak: AA

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