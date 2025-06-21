Osimhen İçin O Tarih İşaret Edildi: Dikkat Çeken Fenerbahçe Detayı

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Transfer döneminin en flaş hamlelerinden birine imza atmaya hazırlanan Galatasaray'da gözler artık Victor Osimhen'e çevrilmiş durumda. Sarı-kırmızılı camia, yıldız golcü için umutla beklerken, İtalya'dan gelen son haberler transferde kritik gelişmelere işaret ediyor.

JUVENTUS BEKLEMEYE GEÇTİ

Galatasaray'ın Osimhen yarışındaki en ciddi rakibi Juventus olarak öne çıkıyor. Ancak Torino ekibi, Sırp forveti Dusan Vlahovic'i elden çıkarmadan Osimhen için somut adım atamıyor. Özellikle Vlahovic'in adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılsa da transferin gerçekleşmemesi İtalyan devinin elini kolunu bağlamış durumda.

Vlahovic'in başka bir kulübe transfer olması halinde Juventus'un Osimhen için devreye girmesi bekleniyor.

GALATASARAY TÜM ŞARTLARI ZORLUYOR

Galatasaray cephesinde ise Leroy Sane hamlesinin ardından transferde vites daha da yükseldi. Yönetim, Osimhen transferi için tüm imkanları seferber etmiş durumda. Başkan Dursun Özbek ve sportif direktör Cenk Ergün'ün yürüttüğü görüşmelerde oyuncunun menajeriyle temas sıklaştırıldı.

TEMMUZ ORTASI KRİTİK TARİH

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, Osimhen temmuz ayının ortasına kadar herhangi bir takıma imza atmayı düşünmüyor. Nijeryalı golcünün bu süreçte kendisi için en doğru kararı vermek adına acele etmeyeceği ve tüm teklifleri değerlendireceği öğrenildi. Bu gelişme Galatasaray'a da zaman kazandırmış görünüyor.

NAPOLI ZOR İKNA OLACAK

Juventus'un önündeki bir diğer engel ise Osimhen'in sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesi. 75 milyon euro'luk bu bedel yalnızca Serie A dışındaki kulüpler için geçerli. Yani Juventus'un

'i kadrosuna katabilmesi için Napoli'yi ayrıca ikna etmesi gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi