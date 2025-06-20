Herkes Bu Haberi Bekliyordu... Galatasaray Transferi Resmen Duyurdu

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Geride bıraktığımız sezon Sultanlar Ligi'nde çetin bir mücadele veren Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, ilk dört hedefine ulaştı. Sırasıyla Vakıfbank, Fenerbahçe Medicana ve Eczacıbaşı Dynavi gibi güçlü takımların ardından gelen Galatasaray Daikin, sezonu 4. sırada tamamlayarak yönetimin sezon başında açıkladığı hedefi gördü.

Sultanlar Ligi'nde 2024-2025 sezonuna art arda galibiyetler alarak başlayan Galatasaray, Aralık 2024'te aniden başantrenör Guillermo Naranjo Hernández ile yollarını ayırdığını açıkladı. Bundan birkaç gün sonra da yeni başantrenörün Alberto Bigarelli olduğu duyuruldu. Sezonda mağlubiyetler alarak sallantıya giren takım, Bigarelli ile birlikte yeniden yükselişe geçti.

BARBOLİNİ'NİN YARDIMCISI OLACAK

Takımla beraber taraftar ile de güzel bir iletişim kuran 35 yaşındaki İtalyan antrenörün akıbeti, Galatasaray'da önümüzdeki sezonun başantrenörünün Massimo Barbolini olarak açıklanmasıyla merak konusu oldu. Ancak Alberto Bigarelli'nin başantrenör görevine devam etmese de takımda kalacağı açıklandı.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Bigarelli'nin artık takımın yardımcı antrenörü olacağı belirtildi. Söz konusu paylaşımda, "Takımımızın 2024-2025 sezonu ikinci yarısında başantrenörlük görevini üstlenen Alberto Bigarelli, yeni sezonda yardımcı antrenörlük görevine getirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi