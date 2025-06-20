Arda Güler, Xabi Alonso'nun Başını Yaktı

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Fenerbahçe’den Real Madrid’e büyük hayallerle transfer olan ancak teknik direktör Carlo Ancelotti döneminde pek fazla forma şansı bulamayan Arda Güler’in yüzü takımın başına Xabi Alonso’nun gelmesiyle gülmüştü.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Real Madrid, Al-Hilal ile berabere kalırken, milli futbolcu Arda Güler, yine yedek başladı.

Karşılaşma 1-1 sona ererken, Arda Güler’in yedek kalmasıyla, teknik direktör Xabi Alonso, eleştiri oklarının hedefi oldu.

Alonso’nun bir sonraki karşılaşmada Arda’yı ilk 11’de kullanması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi