Real Madrid'de Bayrak Değişimi! Luka Modric Yerine Arda Güler

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FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın ardından La Liga ekibi Real Madrid’den ayrılacağı kesinleşen 39 yaşındaki yıldız futbolcu Luka Modric’in 10 numaralı forması boşa çıkacak. İspanyol devinde 10 numaralı formanın talibi çokken, Türk milli futbolcu Arda Güler de bu isimlerin arasında yer alıyor.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu’nda bugün saat 22.00’de Al Hilal’e karşı ilk 11’de görev alması beklenen Güler, Xabi Alonso’nun da gelişiyle birlikte bu sezon daha fazla süre alacağı düşünülüyor. 10 numaralı forma için ciddi adaylar arasında olan 20 yaşındaki milli oyuncu, bu sebeple Hırvat oyuncu Luka Modric’in takımdan ayrılışıyla forma numarasında değişikliğe gidebilir.

Real Madrid’deki ilk sezonunda 24 numaralı formayı giyen milli oyuncu, bu yıl da Federico Valverde’den boşalan 15 numaraları formayı terletmişti. Arda Güler yeni sezonda da değişime giderse, 3 sezonda 3 farklı numarayla oynamış olacak.

ALONSO: ARDA DAHA ÇOK OYNAYACAK

Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin takımdan ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Xabi Alonso, FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu’nda bugün karşılaşacakları Al Hilal maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında 20 yaşındaki milli oyuncu Arda Güler'in gelecek sezon daha fazla forma şansı bulacağını açıklamıştı. Xabi Alonso, “Arda Güler bu yıl daha çok oynayacak. Adaptasyon süreci zaman alır. Mesela Luka Modric de ilk zamanlarında yavaş yavaş güç kazandı. Arda ve Endrick gibi oyuncular için bu doğal bir süreçtir. İkinci sezonlarında gelişimleri daha belirgin olur. Bu çok olağan bir durum” ifadelerine kullanmıştı.

Kaynak: DHA