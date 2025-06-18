Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi Yolundaki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’ne gitmek için eleme oynayacak Fenerbahçe’nin olası rakipleri netleşti. Sarı-lacivertliler zorlu bir sınav bekliyor.

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Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi Yolundaki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu
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Süper Lig'de önceki sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. Ön Eleme Turu'nda mücadele etme hakkı kazandı.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

  • Benfica
  • Club Brugge
  • Rangers - Panathinaikos eşleşmesinin galibi
  • Feyenoord
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