Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi Yolundaki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu
Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’ne gitmek için eleme oynayacak Fenerbahçe’nin olası rakipleri netleşti. Sarı-lacivertliler zorlu bir sınav bekliyor.
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Süper Lig'de önceki sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. Ön Eleme Turu'nda mücadele etme hakkı kazandı.
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.
- Benfica
- Club Brugge
- Rangers - Panathinaikos eşleşmesinin galibi
- Feyenoord
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