Ne Klima Ne Vantilatör! Yaz Sıcaklarında Evi Serin Tutmanın Kadim Sırrı Ortaya Çıktı

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Evinizin iç ısısını düşürmenin en temel adımı, doğrudan gelen güneş ışığını engellemek. Özellikle yazın öğle saatlerinde güneşin dik açıyla vurduğu pencerelerde açık renkli perdeler büyük avantaj sağlıyor. Beyaz keten kumaştan yapılmış perdeler hem ışığı yumuşatıyor hem de ortam sıcaklığını azaltıyor. Aynı zamanda estetik bir dokunuş da sunan bu perdeler, odalara ferah bir görünüm kazandırıyor.

HALILARI KALDIRARAK SERİNLİĞİ ARTIRIN

Yazın sıcak havalarda halılar evin havasını ağırlaştırabilir. Zemin kaplamaları ısıyı daha uzun süre tutarak ortam sıcaklığının yükselmesine neden olur. Uzmanlar, yaz aylarında halıları kaldırarak hem toz birikimini azaltmayı hem de serinliği artırmayı öneriyor. Serbest kalan zeminler, özellikle seramik ya da parke gibi yüzeyler, daha fazla serinlik hissi veriyor.

ODALARDA NEM DENGESİNE DİKKAT

Evdeki hava sıcaklığını düşürmenin bir diğer yolu da nem oranını artırmak. Su buharı, ortamdaki sıcak havayı yumuşatabilir. Ancak dikkatli olunması gereken bir nokta var: Aşırı nem, özellikle kapalı alanlarda küf ve nem kaynaklı sorunlara yol açabilir. Bu nedenle havayı nemlendirirken dengeyi korumak büyük önem taşıyor.

DONMUŞ SU ŞİŞELERİYLE SOĞUK ESİNTİSİ

Klima yerine pratik bir alternatif arayanlar için dondurulmuş su şişeleri etkili bir yöntem olabilir. Pet şişeleri dondurarak odalara yerleştirmek, lokal serinlik sağlar. Soğuyan hava şişe çevresinde dolaşırken, ortamın sıcaklığında fark edilir bir azalma yaratır. Özellikle uyku saatlerinde başucunda bulundurulması tavsiye ediliyor.

PENCERELERİ GÜNDÜZ KAPALI TUTUN

Sıcak hava dalgalarının etkili olduğu yaz günlerinde, pencere ve kapıları açık bırakmak sanıldığının aksine evin ısınmasına yol açabilir. Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde dışarının iç mekândan daha sıcak olduğunu belirtiyor. Bu nedenle pencerelerin gündüz kapalı tutulması, sabah erken saatlerde veya akşam güneş battıktan sonra evin havalandırılması öneriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi